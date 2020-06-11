Tarihi Köprü Koruma Alanındaki Yapılar Yıkıldı

Silivri Belediyesi, yıkım kararı olan veya kaçak yapıldığı tespit edilen inşaatlarla mücadele konusundaki faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tarihi Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı içerisinde yer alması nedeniyle yıkım kararı olan yapılar ile aynı bölgede hazine arazisine yapılan kaçak inşaatların yıkımına başlandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmada iki yapının yıkım işlemi tamamlandı.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü güneyinde kıyı alanı içinde (Eski 51 Ada, 25 parselde) bulunan yere, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16/11/2017 tarih ve 2982 sayılı kararıyla da ‘Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı’ şeklinde plan notu şerhi düşüldüğü, ayrıca Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2003 tarih ve 2002/251 esas, 2003/936 kararı ile bahse konu yapının yıkılmasına karar verildiği, 51 ada 12 parselin ise Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan folyolarında 1155,07 m2’lik kısmının yol ve yeşil alana terkinin yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan Mimarsinan Mahallesi, Maliye Hazinesine kayıtlı 51 ada, 11 parselde kaçak yapılar yapıldığı tespit edilmiş olup, tüm bu yapılar Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu yapılardan 51 ada 11 ve 12 parseldeki yapılar 09/06/2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ve diğer Müdürlüklerin katılımı ile gerekli tüm emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 51 ada 25 parseldeki yapının yıkım işlemi de devam etmektedir.”