Tarihi Köprüde Son Aşamaya Gelindi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Valiliği tarafından restore edilen 32 gözlü tarihi Mimar Sinan Köprüsünde çalışmaların sona geldiğini açıkladı. Silivri Belediyesi tarafından doğu-batı köprübaşı yol bağlantı imalatlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakın bir zamanda Mimar Sinan Köprüsü hizmete açılacak. Varlıkları ile ilçemize değer katan ata yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkmaya, onları yaşatmaya ve Silivri’yi tarihi ile buluşturmaya devam ediyoruz.” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ TARİHİ İLE BULUŞTURMA DEVAM EDİYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarihi eserlere sahip çıkmanın önemini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir yaya trafiğine kapalı olan ve Silivri’mizin tarihi simgelerinden biri olan Mimar Sinan Köprümüzün hak ettiği değere kavuşması için birçok girişimde bulunduk. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ile yaptığımız istişareler neticesinde başlayan ve büyük bir titizlikle yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. Bu süreç içerisinde birçok kurumun eş zamanlı olarak çalışması için çok çaba sarf ettik. Silivri Belediyesi olarak köprümüzün doğu-batı köprübaşı yol bağlantı çalışmalarını yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Varlıkları ile ilçemize değer katan ata yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkmaya, onları yaşatmaya ve Silivri’yi tarihi ile buluşturmaya devam ediyoruz.”

MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ KISA TARİHİ

Mimar Sinan tarafından yapılan bu köprü Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri’den geçişi için kullanılmıştır. Başbakanlık arşivlerinde geçen bilgiye göre Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılındaki Zigetvar seferi sonrasında başlanmış, Kanuni’nin ölümü üzerine 1568 tarihinde oğlu 2.Selim tarafından tamamlanmıştır. Kesme taştan yapılan köprünün kemerleri yuvarlak olup toplam uzunluğu 332.88 m ve 32 göz kemerlidir. En geniş gözü olan 4. kemerin açıklığı 7.8 metredir. En küçük kemer açıklığı 5.33 metredir. Cari bir ırmak üzerinde olmadığı için kemer şekilleri basık ve yuvarlaktır. Köprünün başladığı noktada duvar üzerinde çokgen gövdeli ve külahlı baba taşları yer alır. 1982-1985 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 2006 yılında araç, 2012 yılında yaya trafiğine kapatılmıştır.