Tarihi Köprüler İçin Resmi Tören Düzenlenecek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile İstanbul Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonları tamamlanan 32 gözlü tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki tarihi Kısa Köprü için 18 Ekim Pazartesi günü resmi tören programı düzenlenecek. Saat 13.30’da Mimar Sinan Köprüsü’nün Kumluk Mevkii girişinde gerçekleştirilecek törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılacak. Tören programı Kısa Köprünün açılışı, Boğluca yanı amfi tiyatroda ikramlar, Silivri Köy Pazarı ziyareti ile devam edecek. Kurdele kesimleri tarihi köprüler üzerinde planlanırken, mehteran eşliğinde köprülerden geçiş yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ: “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Açılış törenine Silivrili hemşehrilerini davet eden Başkan Yılmaz, “Atalarımızdan emanet olarak aldığımız ve gelecek nesillere gururla aktaracağımız tarihi emanetlerimize sahip çıkmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu anlayışla göreve gelir gelmez yaya kullanımına kapalı olan köprülerimizin yeniden gün yüzüne çıkarılması için Valiliğimizle ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzle görüşmeler yaptık. Yoğun gayretler ve yoğun çalışmalar sonucu restorasyonlar tamamlandı. Fetih yolunu simgeleyen ve Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan kapısı olma özelliği ile şehrimize değer katan tarihi köprülerimiz için Valiliğimiz koordinasyonunda açılış töreni düzenliyoruz. Büyük bir gurur ve mutluluk yaşayacağımız törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.