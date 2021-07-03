Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/07/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Temmuz Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz kadrolarında derece değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta-Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın, vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

3 - Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi, 351 ada 13 parselin doğusunda kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi, 108 ada 1 ve 2 parselin güneyinde kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi

5 - Silivri İlçesi Gümüşyaka Mahallesi, 10853 ve 10854 sayılı parsellerin batısında kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

6 – Silivri İlçesi Balaban Mahallesi 316 ada 36 parselin doğusunda kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

7 – Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, (Piri Mehmet Paşa Mahallesi) 5301 ada 4 parselin (eskisi 391 ada 99 parsel) güneyinde kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

8 – Silivri İlçesi, Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

9 – İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesinin görüşülmesi.

10 – İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

11 – İlçemiz Kavaklı Hürriyet Mahallesi, Celil Sokak üzerinde Cuma günleri kurulmakta olan semt pazarının Kavaklı Hürriyet Mahallesi 2136 parselde bulunan Belediyemize ait hizmet binasının yanındaki alana taşınmasının görüşülmesi.

12 – İstanbul Büyükşehir Belediyesince, asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyemize verilen yardımın kabul edilmesinin görüşülmesi.

13 – Belediyemize bağlı işletilen otoparklarla ilgili 2021 mali yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

14 – Silivrimizin yetiştirdiği milli sporculardan olan ve ilçemizde ikamet eden İrem KURT’a gerekli desteğin verilmesinin görüşülmesi.

15 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsilen yetkili kılınmasının görüşülmesi.

16 - Belediyemizce kamu kurumlarına araç tahsisinin görüşülmesi.

17 - Tanışman İnş. Yapı Malz. Mim. Müh. Eml. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 34 KZ 7824 plakalı aracın hibesinin kabulünün görüşülmesi.

18 - Tanışman İnş. Yapı Malz. Mim. Müh. Eml. San. Tic. Ltd.Şti.’nin 34 YM 6485 plakalı aracın hibesinin kabulünün görüşülmesi.

19 - Merkez İnşaat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Citroen marka panelvan kamyonun hibesinin kabulünün görüşülmesi.

20 - Makro İnşaat Tic. A.Ş. firması tarafından 34 DBU 183 plakalı aracın hibesinin kabulünün görüşülmesi.

21 - İlçemiz Gümüşyaka, Kadıköy, Selimpaşa, Eskideğirmenköy İsmetpaşa, Eski Değirmenköy Fevzipaşa, Alipaşa, Alipaşa Semizkumlar mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında 6’şar üye seçilmesinin görüşülmesi.

22 - Silivri Belediyesi mülkiyetindeki 451 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici şirketi kurulması için gerekli protokol ve sözleşmenin imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.