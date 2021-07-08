Temmuz Ayı Meclisi 2. Birleşimi yarın

Silivri Belediye Meclisi'nin 09.07.2021 Cuma tarihine rastlayan Temmuz Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta-Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın, vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi, 351 ada 13 parselin doğusunda kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi, 108 ada 1 ve 2 parselin güneyinde kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi Gümüşyaka Mahallesi, 10853 ve 10854 sayılı parsellerin batısında kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri İlçesi Balaban Mahallesi 316 ada 36 parselin doğusunda kalan yol alanlarının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, (Piri Mehmet Paşa Mahallesi) 5301 ada 4 parselin (eskisi 391 ada 99 parsel) güneyinde kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - İlçemiz Kavaklı Hürriyet Mahallesi, Celil Sokak üzerinde Cuma günleri kurulmakta olan semt pazarının Kavaklı Hürriyet Mahallesi 2136 parselde bulunan Belediyemize ait hizmet binasının yanındaki alana taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Belediyemize bağlı işletilen otoparklarla ilgili 2021 mali yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Silivri’mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan ve ilçemizde ikamet eden İrem Kurt’a gerekli desteğin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13 - Tanışman İnş. Yapı Malz. Mim. Müh. Eml. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 34 KZ 7824 plakalı aracın hibesinin kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14 - Tanışman İnş. Yapı Malz. Mim. Müh. Eml. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 34 YM 6485 plakalı aracın hibesinin kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15 - Merkez İnşaat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 34 EGL 235 plakalı, Citroen marka panelvan kamyonun hibesinin kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16 - Makro İnşaat Tic. A.Ş. firması tarafından 34 DBU 183 plakalı aracın hibesinin kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17 - Silivri Belediyesi mülkiyetindeki 451 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici şirketi kurulması için gerekli protokol ve sözleşmenin imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

18 - İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

19 - İlçemiz Alipaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerin sınırlarının da yeniden oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.