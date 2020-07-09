Temmuz Ayı Meclisi 2. Birleşimi yarın

Silivri Belediye Meclisi’nin 10/07/2020 tarihine rastlayan Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

GÜNDEM:

1- İlçemiz Mahalle Muhtarlarına yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Kamil KAÇMAZ tarafından 10 NA 903 plakalı, 2012 model, Ford marka, damperli kamyon aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Kamil KAÇMAZ tarafından 34 VCR 58 plakalı, 2008 model, Mercedes-Benz marka, damperli kamyon aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Kamil KAÇMAZ tarafından 34 DN 4607 plakalı, 2005 model, Mercedes-Benz marka, akaryakıt aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Kamil KAÇMAZ tarafından, 34 BV 9035 plakalı, 2005 model, Ford marka, Arazöz aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-S.S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, 34 PFH 17 plakalı,2012 model, Mercedes-Benz marka, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7-S.S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, 34 LD 9881 plakalı, 2014 Model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8- S.S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LM 3007 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9-S.S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LD 9883 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10- S.S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LM 3008 plakalı,2014 model,MercedesBenz marka,Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11- SRP Sadid Road İş Makinaları Yedek Parçaları İmalat ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 34-00-11-8269 (K.18) plakalı, 2011 model, Volvo marka, Beko Loder İş makinesini belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- SRP Sadid Road İş Makinaları Yedek Parçaları İmalat ve Dış Tic. A.Ş. tarafından 34-00-14-7853(K.19) plakalı, 2013 model, Volvo marka, Beko Loder iş makinesini belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Üneşler Turizm İnş. Taahhüt İth. San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından 34VZH 43 plakalı, 2014 model İveco marka Hidrolik Sıkıştırmalı 15+5 Vinçli Çöp toplama aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14- Taş Grup Gıd. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 07 DEG 89 plakalı, 2013 model, Ford Cargo marka, Su Tankerini belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15- Serinova Plastik San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından 961880422519

seri numaralı, 2020 model, Bomag marka, BW 12 AD-5 tipi silindiri belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16- Serinova Plastik San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından 34 ABL 945 plakalı 2017model, Ford marka, brandalı saç kasa çift kabin aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17- S.S. İstanbul Silivri San. Küçük Ölçekli Küç. San. St. Kooperatifi 34 LM3009 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu aracını belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

18- Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 646 ada 1 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

19- İstanbul Çevre düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda plan notu değişikli ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20- Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 640 ada 1 ve 2 parsel BOTAŞ Rüzgâr Enerji Santrali Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

21- Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi donatı alanlarının yer değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

22- Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6698 parsel ve yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

23- Silivri İlçesi, Mimarsinan (eski Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1682 ada 1 parsel, 1683 ada 1 parsel, 1684 ada 1 parsel, 1685 ada 1 parsel, 1686 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

24- Silivri İlçesi, Semizkumlar (eski Alipaşa) Mahallesi 5748 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

25- İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ile ilgili plan notu hükümlerinden 20.000 m2. Şartının değişmesine ait plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

26- Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 48 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

27- İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

28- Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 1776 parsel ile belediyemiz mülkiyetindeki Gümüşyaka Mahallesi, 7 ada, 16-17-20-21 parsellerin takası (trampa) ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

29- Belediyemize ait kiradaki işyerlerinin pandemi (salgın hastalık) döneminde geçici olarak kapatılmaları nedeniyle ecrimisil bedellerinin tahsil edilmeyerek, 3 ay ötelenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

30- Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait İlçemiz Çanta-Sancaktepe Mahallesi, 171 ada, 125 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Cami ve Kur'an Kursu ve Müştemilatı olarak Diyanet İşleri Başkanlığına (Silivri İlçe Müftülüğü) 25 yıllığına tahsisi yapılmıştır. Tahsisi ile ilgili yapılan protokolün revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

31- Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili hazırlanan protokolün revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

32- Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben 10 adet taşınmazının Maliye Bakanlığına devrinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

33- Silivri ilçesi Çayırdere Mahallesi, 140 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2B kapsamında Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

34- Silivri ilçesi, Çayırdere Mahallesi, 141 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2B kapsamında Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

35- Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

36- İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa Caddesi üzerinde Cuma günleri kurulmakta olan semt pazarının Mimar Sinan Mahallesi Atasoy Caddesine taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

37- Belediyemizde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulması ile yönetmeliğinin onaylanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

38- Belediyemiz mülkiyeti ve kullanımında bulunan spor kompleksi, lokal, otopark, kafeterya, sosyal tesis, düğün salonu ve benzeri yerlerde uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

39- Belediyemiz 2019 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

40- Belediyemiz 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.