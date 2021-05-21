Tohumlar Çiftçiye Ürünler Yemekhaneye

Silivri Belediyesi, atalık tohumların çoğaltılarak yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Gümüşyaka Mahallesinde belediye ait 5 dönüm arazide atalık tohumlardan bakla üretildi. Hasadı yapılan ürünlerin bir kısmı tohumluk olarak ayrılırken, kalan ürünler hasat edilerek belediye yemekhanesinde değerlendiriliyor. Tohumluk olarak ayrılan ürünlerden elde edilen tohumlar gerekli işlemler yapıldıktan sonra Silivri’de faaliyet gösteren yerel üreticilere bedelsiz olarak dağıtılacak.