Tokatlı Gençler, Ramazan ayı için buluştu

Tokatlı Gençler, Ramazan ayı için çalışmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan yardımın konuşulduğu toplantıyla ilgili bilgi veren Ahmet Yapıcı, "Silivri yaşayan Tokatlı gençler olarak "Ramazan'da Sofrana Ortak Oluyoruz" temasıyla bir araya gelerek Ramazan ayında yapacağımız kumanya çalışması için toplantı gerçekleştirdik.

Bundan önceki yıllarda bu çalışmalara başlarken az da olsa çorbada bizimde tuzumuz olsun düşüncesiyle gençlik olarak Silivri'de bulunan hemşehri derneklerimizle istişare içinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için birşeyler yapabilirmiyiz fikriyle yola çıktık. Bu kadar kısa sürede böylesi olumlu sonuçlar alması ve 3'ücü yılında düşündüğümüzden daha ileri boyutlara taşınmış olması bizim için mutluluk duyulacak bir durumdur.

UMUT VERİCİ BİR DURUM OLACAKTIR!

Yardım kampanyamıza her yıl hayırsever sevdalılarının katkısının artması bu çalışmanın ileriki yıllarda çok daha büyük önem kazanacağını düşünüyoruz. Bizler bu çalışmayla sadece duygulara, gönüllere vesile olmaya, aracı olmaya çalıştık. Dernek ziyaretlerimiz ve dağıttığımız yardım kolileri bir yandan katkı bir yandan da teşvik anlamı taşımaktaydı. Bu yıl birçok derneğimizde bu tarz yardım kampanyalarının olması, kurulan iftar sofralarında dernekler ile hemşerilerimizin buluşması birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma duygumuzun göstergesi olarak gelecek için umut verici bir durum olacaktır.

TOKATLI GENÇLİĞİN SİGORTASIDIR!

Tokat Gençliğinin bu özverisi Silivri'de yaşayan Tokatlı gençlerin geleceğinin sigortası olacağı kanaatindeyiz. Rahmetini bereketini dolu dolu yaşadığımız Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde başta bu güzel çalışmalara öncülük eden en başta gönüllü olarak hayır işlerinde ve geleceğimiz olan gençlerimiz için yapılan bütün bütün faaliyetlerde yer alan genç kardeşlerimle ve abilerime, Sivil Toplum Kuruluşlarına, hayırsever işadamlarına ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.