Trakya Birlik Silivri’de kâr dağıtımına başladı

Türkiye'nin en büyük ayçiçek üretici örgütü olan Trakya Birlik ortaklarına kar payı dağıtmaya başladı.

SAKARYA: 1 MİLYON 721 BİN TL KÂRI ORTAKLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ

Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, 2020 ay çiçek üretim yılı ve 2015-2016 senelerine ait ortak ürün satışından elde edilen toplamda 1 Milyon 721 Bin TL kârı ilçemizdeki ortaklarına dağıttıklarını söyledi. Kooperatifin ilçemizde 800'e yakın ortağı bulunurken bunlardan 600'ün faal olduğu açıklandı. Silivri Kooperatifi olarak mali durumlarının oldukça iyi olduğunu vurgulayan Sakarya, ortaklarına üretim sürecinde tohumluk, gübre ve ilaç girdilerini en uygun şekilde sunma desteğinin yanı sıra şimdi bir de kârdan paylarını dağıtmaktan duydukları memnuniyeti belirtti, “Dağıttığımız kar paylarımızın ortaklarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

EN İYİ ŞARTLARDA ÜRÜN DESTEĞİ DE DEVAM EDİYOR

Üretici ve üyelerin yaklaşımındaki öneme de işaret eden Sakarya pazarlama ve tahsilat sorunu hususunda üreticilerin çalışmalarını Kooperatif olarak kolaylaştırdıklarını ifade ederken, en iyi şartlarda; gübre, tohum, zirai ilaç, ortak ve müşterilere yem satışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya kar paylarını ortaklarının teslim ettikleri ürün ve kooperatiften gerçekleştirdikleri alışverişler ile orantılı olarak hesaplandığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 11:40