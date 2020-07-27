Tüm Ekipler Silivri İçin Sahada

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Yolçatı, Küçükkılıçlı, Çeltik, Seymen Mahallesi ve Sanayi Sitesi, Piri Mehmet Paşa Camii etrafında çim biçimi, budama, genel temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca atık alma ve ot biçme faaliyetlerine rutin olarak devam edildi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerince sosyal tesislerde merkezi sistem kurulum işleminin yanı sıra otoparkların devreye alınması için teknik alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi.

SİLİVRİLİLER AÇIK HAVA ETKİLİKLERİNİ ÇOK SEVDİ

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise pandemi sürecinde vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerden mahrum kalmamaları için açık hava sinema gösterimleri düzenleniyor. Başrollerini Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu’nun yaptığı “Aşk Bu Mu?” adlı film programlı bir şekilde mahalle ve köy meydanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak vatandaşlarla buluşturuluyor. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımla izlediği sinema gösteriminde, belediye ekiplerince çeşitli ikramlar da yapılıyor. Çalışmalarda çocukları da unutmayan ekipler, “Haydi Çocuklar Dansa” etkinliği ile dans ve müzik eşliğinde çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Dans etkinliğine katılan miniklere çikolatalı süt ve kek ikramı yapılıyor.

CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUN MESAİ

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yaya ve araç trafiği açısından tehlike arz eden yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekiplerince tespit edilen veya vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü, diğer yandan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleriyle koordineli bir şekilde asfaltlama çalışmaları yapıyor. Müdürlüğün haftalık çalışma programı kapsamında Yeni Mahalle Hamdi Coşkun Sokak kaldırım imalatı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi kavşak düzenleme, Alibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi demir sınır elemanı tamiratı, Alibey Çeşme Sokak parke taşı tamiri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Helvacı Sokak parke taşı imalatı, Yavuz Sokak bordür imalatı, Kavaklı Mahallesi Karasu Sokak parke taşı tamiri, Yeni Mahalle Türkün Caddesi yol onarım çalışması, 2013. Sokak yol zemin iyileştirmesi, Aksa Sokak parke taşı tamiri, Gümüşyaka Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi parke taşı tamiratı, Mimarsinan Mahallesinde yol zemin hazırlığı Silivri Belediyesi tarafından yapılan Çitlembik Caddesi, Kadir Baran Caddesi, Aslı Sokak, Harun Uysaler Sokak, Özcan Sokak, Günaydın Sokak'ta asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret eden Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Adil Sokak Parkı, Serçe Sokak Parkı, Ihlamur Korusu, Gündoğdu Sokak Parkı yenileme ve düzenleme çalışmaları, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami inşaatı, Selimpaşa Mahallesi Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliği inşaatı, Yoğurthane ve Ayazma Mevkii asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerince yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yılmaz, “Saha ekiplerimiz ile Silivri için görevimizin başındayız.” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Silivri Belediyesi olarak neredeyse ilçemizin her köşesinde ayrı bir çalışmamız var. Pandemiye rağmen gerekli önlemleri alarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Özellikle köylerimizde yaşayan hemşerilerimiz için açık hava sinema gösterimleri, çocuklar için dans etkinlikleri düzenleyerek sosyal belediyeciliği ilçe merkezinden genele yaymaya devam ediyoruz. İBB ekiplerine destek olmak ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak adına oluşturduğumuz ilaçlama ekibimiz uçkun ve larvalar ile mücadelesini programlı bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan kaçak yapı ile mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kısacası belediyemiz bünyesinde bulunan tüm ekiplerimiz ile Silivri için görevimizin başındayız.”

TÜRAM’DAKİ ÜRÜNLER HASAT EDİLDİ

Silivri Belediyesi, “Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye” devam ediyor. İlçede tarımsal üretimin yaygınlaştırılması için çiftçiye destek ve öncülük yapmak adına faaliyetlerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu amaçla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere; nohut ve mercimek hasadı, siyez, kavılca, Niğde kamçı buğdayı, yulaf ve çavdar hasadı, Çemen hasadı ve tohumluk ayrımı yaptı. Arı kovanlarında çıta ekleme ve kovan boyama işlemleri, sera, parsel ve adalarda sulama yapan ekipler, lavanta üreticileri için distilasyon hizmeti vermeye devam ediyor.