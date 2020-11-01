Turan “Söyleyemeye Devam Edeceğiz”

Turan, “yönetmeliklere aykırı hareket eden kamu, özerk ve özel kuruluşlara maddi ve cezai en ağır yaptırımlar uygulama Kanunları çıkartılmalı” diyerek uyarılarını yineledi.

Turan’ın sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar şöyle:

1- Kentsel Dönüşüm Yasası Değişmeli, ada bazlı olmalı ve vatandaş insiyatifine bırakmadan yapılmalı.. imar artışına göre Kentsel dönüşüm beklentisine Vatandaşı sokulmamalı ...

2- imar Kanununda ciddi değişiklikler yapılmalı

3- İlçe Belediyelerine üst planlara uygun , Uygulama İmar Planı yapma yetkisi verilmeli ve tek elden İLÇE BELEDİYE MECLİSİNDEN GEÇMELİ

4- İstanbul gibi Büyükşehirlerde Yapı denetim yetkileri yerindelik ve mesafeye göre yapılmalı .

5- TAPU verilme işlemleri Noterler üzerinden yapılmalı , bu işlemler sistem üzerinden Tapu Sicil memurluğuna düşmeli..

6- BELEDİYELER Ruhsat verme yükünden kurtulmalı, Belediyeler plan yapan ve uygulamaları kontrol eden pozisyonda olmalı..

ilçenin kapasitesine uygun -Adet, bakanlık ve Belediye denetimli özerk ( kadostro da ki Lihkab gibi) Ruhsat birimleri oluşturulmalı.. burda amaç Belediyelerin daha çok saha kontrollüğü yapması.

7- Terk, ifraz işlemlerinin Belediye ve Kadastro gibi kurumlar arasında git gel işlemlerinden kurtulmalı, bürokrasi azaltılmalı ..

Kadastro Kurumu Belediyeler bünyesinde olmalı ve bu işlemlerin sadece itiraz kurumu ilde tek bir kurumda olmalı , itiraz süresine cevap bir hafta ile sınırlandırılmalıdır ..

8- SON-

Yukardaki işleri kanuna, yönetmeliklere aykırı hareket eden kamu, özerk ve özel kuruluşlara maddi ve cezai en ağır yaptırımlar uygulama Kanunları çıkartılmalı ...

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 13:27