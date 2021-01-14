Tuzlama Ekibi Teyakkuzda Bekleyecek

Silivri Belediyesi mevsim şartları altına yaşanacak yoğunve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını tamamladı.tarafından yapılan kar yağışı uyarısı ve kış mevsimi hazırlıkları kapsamında oluşturulannin yanı sıra Değirmenköy Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve ilçe merkezi olmak üzere 3 ayrı bölgede Ana Tuz İstasyonu kuruldu. 17 teknik personel, 29 şoför, 3 tuzlama robotu, 12 kepçe, 10 formen, 4 greyder, 4 ekskavatör, 34 kamyonet, 3 traktör ve 251 işçi olmak üzere toplamda 307 personel, 800 ton tuz ile olası kar yağışı ve buzlanmalara karşı sorumluluk alanlarında teyakkuzda olacak. Ekipler 24 saat boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve buzlanma sebebi ile olası kazaları önlemek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Afet anında yardım talepleri için 444 20 47 dahili 1700 telefon numarasından ekiplerle irtibat sağlanabilecek.