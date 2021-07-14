Ücretsiz Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilerin yaz tatilini döneminde spor yapmalarına imkân sağlamak adına düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın başvuruları başladı. Silivri Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yaz Spor Okulları’nda Futbol, Voleybol, Tenis, Basketbol, Badminton, Okçuluk, Satranç, Masa Tenisi ve özel gereksinimli bireylere yönelik Özel Sporlar olmak üzere 7 ayrı branşta kurslar düzenlenecek. Yaz Spor Okulları’na başvuruda bulunmak isteyenler için son kayıt tarihi 31 Temmuz 2021 Cumartesi olarak belirlendi. 3 Eylül’de sona erecek kurslara sadece 6-16 yaş grubundaki çocuklar başvuru yapabilecekler. Yaz Spor Okullu ile ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geçen yıl pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz Yaz Spor Okullumuzu normalleşme süreci ile birlikte bu yıl 7 branşta gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız yaz tatili boyunca ilgi duydukları ve sevdikleri spor dallarında eğitim alacak ve spor yapacaklar. Silivri Belediyesi olarak spora ve sporcuya yönelik eğitim ve destek projelerimiz artarak devam edecek. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

BAŞVURULAR KÜLTÜR MERKEZİ’NDEN ALINIYOR

Yaz Spor Okullarına kayıt yapmak isteyen öğrenciler velileri ile birlikte; Silviya İş Merkezi’nde hizmet veren Kültür Merkezi’ne 31 Temmuz Cumartesi Günü’ne kadar başvuruda bulunabilirler.