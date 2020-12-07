Üreten Kadınların Kalkınma Hamlesi

Kooperatif, Silivri Belediyesinden ihale yoluyla kiraladıkları Kurfallı’daki yaklaşık 34.000 metrekarelik alanda lavanta, papatya, kekik, biberiye ekimi yapacak. İlk olarak lavanta ekimi 7 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Kooperatif, kurulduğu günden bu yana güçlü bir yönetim ekibi oluşturabilmek adına üye perspektifini oluşturmuştur. Yeni üyelerin bahsi geçen alanlara hakim olması, farklı iş kollarından ve bilimsel disiplinlerden seçilmesi bu sebepledir. ARGE çalışmalarına önem veren kooperatif, son 6 aydır kooperatif stratejileri ile ilgili yoğun çalışmalar yapmıştır. ARGE ekibi, projeler konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatif, Bakanlık proje çağrısı olan KOPDES programından yararlanarak 4 ayrı tıbbi ve aromatik bitki sıkımında kullanılacak bir distilasyon makinası almıştır. Bu makine ile hem kendi ürünlerinin hem de çevredeki diğer üreticilerin yağ sıkımlarını yapabilecektir.

Kooperatif, Silivri’deki diğer kooperatiflerle de görüşmeler yapmakta ve ortaklık anlaşmaları imzalamaktadır. Selimpaşa Tarım Kooperatifi ile Silivri Kaymakamlığı ve Silivri İlçe Tarım Müdürlüğünün koordinasyonunda protokol oluşturmuştur. Bölgemizdeki tüm aktörlerle ortak işler yapma ve dayanışma içinde olma konusunda ilkelere sahip olan kooperatif, Silivri Kaymakamlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte ortak proje çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

İlçe Kaymakamı Ali PARTAL “Proje uygulama süresince tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılan bu alan diğer üreticilere dikim, bakım ve hasat dönemlerini göstermesi ve TAB yetiştiriciliğini benimsetmesi açısından önemli bir proje olmakla birlikte; kooperatifleşmenin özendirilmesi adına daha da önemlidir. Kimya, kozmetik, ilaç sanayi aktörleri ile yapılacak entegrasyon da finansal yapının güçlenmesini sağlayacaktır. Tüm bunlar ile bölgede yaşayan halkın ekonomisine katkı yapılacağı gibi, ayrıca günübirlik kalabalık şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen insanların mor lavanta bahçelerinde gezip, birçok tıbbi ve aromatik bitki katkılı ürününü satın alabileceği eko-turizm ile de yerel ekonomimize katkı sağlanacaktır.” Diyerek kooperatifin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti.