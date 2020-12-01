Uzmanı uyardı! “Mutlaka akü kontrol edilmeli”

Hava sıcaklığı düştüğü ve günler kısaldığı zaman arabayı oto servise götürmek ve kışa hazır hale getirmek önemli. Özellikle soğuk mevsimde zorlanılmasına rağmen, akü sık sık ihmal ediliyor. Sadece aracının aküsünü düzenli olarak uzmanlar tarafından oto serviste test ettirenler, özellikle kışın kötü sürprizlerden korunabiliyor. Akü Market sahiplerinden Erhan Başardı, akü testinin önemine vurgu yaptı.

Silivri Sanayi sitesinde faaliyetini sürdüren Akü Market İşletme sahiplerinden Erhan Başardı, "Soğuk, buz ve kar kışın otomobil aküsünü zorlayan tek unsurlar değildir. Aracın düzensiz aralıklarla kullanılması ve genelde kısa mesafe sürüşleri yapılması da akünün aracı çalıştırma gücünü etkiler. Araç sürücüleri arasında yaygın olan bir yanılgı motor kapalı olduğunda akünün enerji tedarik etmesine gerek olmadığı yönündedir. Ama alarm sistemleri, kapı kilitleri, anahtarsız çalıştırma işlevi ve navigasyon sistemleri gibi sistemler araç park edildiğinde de enerjiye ihtiyaç duyar. Ön ısıtma ve havalandırma sistemleri de kışın sürekli olarak çalıştırılır. Tüm bunlar akünün boşalmasına neden oluyor. Akünün düzenli bir şekilde bakım onarımının yılda bir kez olarak oto serviste uzmanlar tarafından yapılması önemlidir " dedi.