Vali Yerlikaya'dan Köy Pazarına Tam Not

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri ve filyasyon takip çalışmaları toplantısı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Silivri Köy Pazarı’na davet etti.

Başkan Yılmaz, Silivrili üreticiler tarafından üretilen yerli ve organik ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşturulduğu köy pazarı hakkında Vali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Köy pazarında bulunan tezgahları tek tek ziyaret eden Vali Yerlikaya, Silivrili üreticilere hayırlı işler dileyerek bazı ürünler hakkında bilgi aldı.

Köy pazarı esnafına maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda hassasiyet göstermelerini hatırlatan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Köy Pazarı projesini çok beğendiğini ifade ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı tebrik etti. Ziyaret, Köy Pazarı esnafının Vali Yerlikaya’ya doğal ürünler hediye etmesi ve günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.