Vali Yerlikaya’dan Silivri’ye Sürpriz Ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pazar günü Silivri’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Vali Yerlikaya’yı karşılayarak ziyaretine eşlik etti. Başkan Yılmaz, Vali Yerlikaya ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nü inceleyerek açılış planlaması ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, Vali Yerlikaya’nın ziyaretine ilişkin, “İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın sürpriz ziyaretinden memnuniyet duyduk. Restorasyonu tamamlanan Tarihi Mimar Sinan Köprümüzde açılış planlaması ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum.” dedi.