“Vatandaşlarımızın Sağlığı, Mutluluğu ve Huzuru İçin Çalışıyoruz”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Ak Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının 3. gündem maddesinde “Alibey Mahallesi, 1662 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi” yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde üzülerek gördük ki Silivri, sağlık hizmetleri noktasında çok geride bırakılmış. Özellikle aile sağlığı merkezi dediğimiz, halk arasında sağlık ocağı olarak ifade edilen yerlerimiz çok iptidai şartlarda, kötü durumda ve mahallelere uzak noktalarda hizmet veriyordu. Biz Silivri Belediyesi olarak; bu Sağlık Bakanlığına ait bir iş, bu yatırımları İl Sağlık Müdürlüğünün yapması gerekir demeden, vatandaşımızın mutluluğu, sağlığı, huzuru için büyük gayret göstererek çalıştık. Gerekli yer tahsislerini yaptık. Köylerdeki sağlık evlerini düzenledik. Büyükkılıçlı ve Kavaklı Mahallelerimizde 112 Acil Servis İstasyonu yaptık. Şu an yine Kavaklı Mahallesi’nde bulunan belediye arazisi üzerine bir hayırseverimiz hem 112 Acil Servis hem de Sağlık Ocağı yapıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz hâlihazırda kirada ve uygunsuz şartlarda hizmet veriyor. Terminale yakın bölgede bulunan 5 bin metrekare alanın ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Bu alanda içerisinde; Verem Savaş Dispanseri, dokuz üniteli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu’nun bulunacağı, Silivri’ye yakışan bir İlçe Sağlık Müdürlüğünü inşallah bu yıl içerisinde hizmete sunacağız. Bağışçılar veya sponsorlar marifetiyle sağlık yatırımlarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 3. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ VE ANNELERİN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ”

Silivri Belediyesi Meclis Toplantısının 4. gündem maddesinde; “Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi” yer aldı. Komisyon raporunda; “Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Değirmenköy Mahallesi, 226 ada, 11 parsel ile ilgili 06.12.2019 tarih 104 sayılı belediye meclis kararı ile alınan tahsis kararının iptal edilmesi, Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili alınan 06.12.2019 tarih 103 sayılı meclis kararında belirtilen bir yıl içinde başlamak ve üç yıl içerisinde bitirilmesiyle ilgili kararın İBB’nin yazısında belirtildiği ve talep edildiği üzere başlama süresinin bir yıl daha uzatılması ve yine üç yıl içinde bitirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 150 kreş vaadini hatırlatarak iki yıllık görev süresi boyunca 15 kreş yapılabildiğini belirten Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kreşlerin yapılamama nedenleri arasında yer tahsisleri, şehir merkezinde uygun yer bulamama gibi gerekçeler öne sürüldü. Bazen yeşil alanlara, sağlık alanlarına, belediye hizmet alanlarına kreşler yapılmaya çalışıldı ve bu konuyla ilgili İBB’de ve ilçe belediyelerinde tartışmalar oldu. Biz çocukların eğitim yaşının daha da aşağıya düşürülmesini ve annelerin, hanımefendilerin istihdam edilmesini önemsediğimiz için Silivri Belediyesinde çok şükür ki bu tartışmaların hiçbirini yaşamadık. Dört yerin kreş yapılması şartı ile İBB’ye tahsisini gerçekleştirdik. Yeni Mahalle ve Selimpaşa’daki alanlarda iki kreş yapılarak hizmete sunuldu. Geride kalan iki yer için İBB meclisinde; ‘Yer bulamamaktan yakınıyorsunuz, gelin Silivri’de hemen kreş yapımına başlayalım.’ diyerek çağrıda bulundum. Bu çağrım üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Hanım beni ziyaret etti. Değirmenköy’de yapılan incelemelerde çocuk sayısı ve nüfus sayısı, ulaşım kriterlerinin karşılanmadığını, bu nedenle buradaki yer tahsisini iptal etmemizi istedi. Gümüşyaka’daki incelemelerinde ise bir kreşe ihtiyaç olduğunu ve bu kreşi yapacaklarını, tamamlanan tahsis süresinin bir yıl daha uzatılmasını istediler. Ben kendilerine; ‘Selimpaşa’daki gibi dörder sınıflık bir kreş öngörüyordunuz. İsterseniz Değirmenköy’de iki sınıflık hatta bir sınıflık yapın veya iki sınıfın yanına bir mahalle evi koyarak burada kadınlar için atölye hizmeti verin.’ diye bir teklifte bulundum. Ama ısrarla Gümüşyaka’da yapılacağını, Değirmenköy’de yapımdan vazgeçtiklerini söylediler. Ben Değirmenköy’de bir kreş ihtiyacının Gümüşyaka’dan daha az olduğu ya da olmadığı kanaatinde değilim ama kararlarına saygı duymak durumundayım. Gümüşyaka’ya yapılacak kreşin takipçisi olacağımı ve hızlı bir şekilde bitirilmesi noktasında bu konunun peşini bırakmayacağımı buradan ifade etmek istiyorum.”

KIRKICI: “İBB’DEKİ ARKADAŞLARIN İNCELEMELERİNE KATILMIYORUM”

Grubu adına söz alan CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, Silivri Belediyesi tarafından İBB’ye tahsis edilen Değirmenköy’deki araziye kreş yapılmamasına ilişkin kararı değerlendirdi. “Ben İBB’deki arkadaşların incelemelerine katılmıyorum.” diyen Kırkıcı, “Hiçbir yerleşim yeri için bir kreş ihtiyacının olmadığı düşünülemez. Değirmenköy’de de diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi bir kreş ihtiyacı var. Biz CHP grubu olarak bu konunun takipçisi olacağız. Değirmenköy’ümüze yakışır bir kreşin yapılması hepimizi mutlu edecektir.” ifadelerini kullandı. 4. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“SİLİVRİ’DE, HAZİRAN AYINDA AÇILIŞ YOĞUNLUĞU YAŞANACAK”

Başkan Yılmaz konuşmasının sonunda, haziran ayı içerisinde yapılacak açılış ve temel atma törenleriyle ilgili kamuoyunu ve meclis üyelerini şu sözlerle bilgilendirdi: “16 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın da katılımıyla Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun temel atma töreni olacak. Yine haziran ayı içerisinde Turizm Bakanımız ve Sayın Valimizin katıldığı bir törenle Mimar Sinan’ın en büyük eserlerinden biri olan, tarihi 32 Gözlü Köprü’müzün açılışını planlıyoruz. Kavaklı ve Ortaköy’de yapmış olduğumuz çok amaçlı kapalı pazar yerlerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Değirmenköy’de 1.600 metrekare büyüklüğünde bir kapalı pazar ve köylü pazarının da temel atma törenini yapacağız. Şehir merkezinde yapacağımız sağlık ocağının temelini atıyoruz. Engelli Koordinasyon Merkezi’nin temel atmasını da yine bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Belediyemize ait alanda bir kapalı, katlı otopark ve belediye ek hizmet binasının temelini de bu ayın sonuna doğru atmış olacağız. Yine 5 bin metrekare kapalı alanda olacak bir belediye ek hizmet binasının temelini atacağız. Gördüğünüz gibi haziran ayı Silivri’de açılışlar ve temel atma törenleri nedeniyle biraz yoğun geçecek. Siz değerli meclis üyelerimizi ve bütün vatandaşlarımızı yapacağımız hizmetlerin temel atma ve açılış törenlerine bekliyoruz.”

Volkan Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantı 6 gündem maddesinin tamamının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.