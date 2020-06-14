Mithatpaşa sitesi yöneticisi Mimar Burcu Ergunol “Bizim burada belediyemizle ilgili eksik ve sıkıntılarımız var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bunlardan birincisi sahilimizde olan yolumuzun aksaklarından kaynaklanan problemler, çöplerimizin toplanmaması, site içerisindeki temizliklerin yapılmamasından kaynaklanan sıkıntılar. Buradaki yollarımız çocuk ve yaşlılarımız için düşecek kadar kötü, yağmurlar yağdığında çok fazla su birikintileri oluyor. Bunların engellenmesi gerekiyor. Bunun içinde belediyemizden yardım istiyoruz ama bunların karşısında birtakım sözler verildi, ne kadar uyulur uyulmaz zaman içinde bakacağım. Eksikliklerimizin tamamlanmasını istiyoruz. Bunun için burada toplandık. İnşallah hayırlısı olur “dedi.Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 14:58
“Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz”
Gümüşyaka’da bulunan Mithatpaşa Sitesi sakinleri, Silivri Belediyesi ekiplerinin sokak aralarındaki yolları yapmadığını ve çöplerini almadığını iddia etti. Dün site girişinde toplanan sakinler, belediyeyi göreve davet ederek verilen sözlerin tutulmasını istedi.
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