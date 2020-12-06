"Volkan Yılmaz, israf etmeyecek karakterde ve niteliktedir"

Yasakların ikinci gününde sahada devam eden çalışmaları incelerken SHA’ya özel açıklamada bulunan Başkan Volkan Yılmaz, sürdürülen hizmetleri aktarırken, gündeme gelen eleştirilere de açıklık getirdi.

Başkan Volkan Yılmaz'ın açıklamasında “Hafta sonu ekiplerimizle beraber ben de sahadayım. Sahada olmayı, Silivri'ye hizmet etmeyi seviyoruz. Sokağa çıkma yasağına uydukları için Silivrili hemşerilerime teşekkür ediyorum. Alınan önlemler salgının bulaş hızını düşüreceğini tahmin ediyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı açıklamaya göre de İstanbul'daki vakalarda yüzde 25 gibi bir düşüş var. Onun için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve buna uyulması çok önemli. Silivrili hemşerilerimize evde kalın diyoruz, biz sizin için sahadayız ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrin muhtelif yerlerinde bugün ekiplerimiz çalışıyor. Hafta içi yoğun trafikten dolayı çalışamadığımız alanlarda hafta sonu ve dışarı çıkma zamanlarını değerlendiriyoruz. Bugün de Hacıpervane Sokak'ta asfalt ve tüm şehrin genelinde düşük olan yaklaşık 200 mazgalın asfalt seviyesine getirilme çalışması başlattık.”

Hacı Pervane Caddesi'ndeki asfalt yenileme çalışmaları konusunda israf eleştirilerine Başkan Yılmaz şöyle cevap verdi: “Çalışmalarımızı israf olarak değerlendiren arkadaşlarımız olmuş. İsraf kelimesini artık onlar için de önemli bir kelime haline getirdiğimiz için mutluyum. Hacı Pervane Caddesi'nde yapılan imalatın 135 metrelik bir kısmında hatalar tespit ettik. Asfaltın belli yerlerinde soyulduğunu belirledik. Yüklenici firmaya bunun giderilmesi gerektiği ifade edildi. Sokağa çıkma yasağını da fırsat bilip Silivri Belediyesinin kasasından bir kuruş çıkarmadan, yolun kazınmasını ve asfaltın yüklenici firma tarafından yapılmasını sağladık. İsraf konusunda dertlensinler, kederlensinler ama merak etmesinler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyenin kasasındaki tek kuruşu dahi israf etmeyecek karakterde ve niteliktedir.”

"YAZIN SİLİVRİ'YE GELECEK OLAN MİSAFİRLERİMİZ BU ALANI TANIYAMAYACAK”

Boğluca Deresi çevresindeki çalışmalara ilişkin de bilgilendirmede bulunan Yılmaz, “Silivri Köy Pazarı'nı inşa ettik. Tarihi Kısa Köprü'nün restorasyonunu Karayolları Genel Müdürlüğü ile bitirdik. Peyzaj çalışmalarımız oldu. Bahar aylarında Boğluca Deresi'nden Hızır Hılkın Köprüsü'nden E-5'teki köprüye kadar ışıklandırması, peyzajı ve buranın atmosferini tamamen değiştirecek ve şehrin en cazibeli haline getirecek projemiz var. Silivri'ye bunu da hediye edeceğiz. Derenin etrafını ve içini aydınlatma projemiz var. Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı firmaların biriyle sponsorluk görüşmemiz var. Neticeye de yaklaşıyoruz. İnşallah onun müjdesini de yakında veririz. Yazın Silivri'ye gelecek olan misafirlerimiz bu alanı tanıyamayacak.”

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 19:54