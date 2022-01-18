Volkan Yılmaz: Silivri’mize müjde!

Silivri'nin uzun zamandır beklediği yatırım müjdesini Belediye Başkanı Volkan Yılmaz verdi.

“SİLİVRİ'MİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Şehrimizin iki yakasını birleştirecek çalışma ve önemli ulaşım yatırımına dair Yılmaz'ın kamuoyu açıklaması aynen şu şekilde oldu: “2022 Yılı Yatırım Programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı, 15 Ocak 2022 tarih ve mükerrer 31720 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Silivri'mizin iki yakasını bir araya getirecek olan viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı - Büyükçekmece arasındaki 41 km'lik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 Yılı Yatırım Programında yer almıştır. Silivri'mize hayırlı ve uğurlu olsun.

YILMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Bu projenin yatırım programında yer almasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanvekili Celal Adan'a ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Silivrili hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”