Yalçın: Basın toplumun güvencesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Basından sansürün kaldırılışının bugün 112. yıl dönümü, 24 Temmuz 1946 tarihinde alınan karar ile her yıl 24 Temmuz günü Basın Bayramı olarak kutlanır. Kişisel hak ve özgürlükleri ihlal etmeden, ilkeli, tarafsız ve doğru habercilik anlayışını şiar edinen bizleri aydınlatan basın toplumumuzun güvencesidir. Zor şartlarda bile kamuoyunu aydınlatma konusunda basın mensupları geçmişten günümüze büyük bir fedakarlık örneği olmuştur. Her zaman doğru habercilik anlayışı ile çalışan ilçemizin değerli basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımı sunuyorum.