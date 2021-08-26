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Yaman’dan dostluk yemeği

Silivri’nin Ortaköy Mahallesinde 20 yılı aşkın bir süredir, son 2 yıldır da Silivri merkezde faaliyet gösteren Işık Elektrik yönetim kurulu başkanı Ramazan Yaman, partner marka yönetici ve çalışanlarıyla dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yaman’dan dostluk yemeği
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Kipa AVM yanında bulunan işletme deposunun önündeki açık alanda yapılan organizasyonda konuklarıyla bire bir ilgilenen Ramazan Yaman, “20 yılı aşkın süredir Ortaköy’deki işletmemizde yine bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Son 2 yıldır da Meslektaşlarımızın malzeme tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Silivri merkeze de bir şubemizi açtık. Burada daha çok toptan malzeme satışımız var. Bu akşamda çalıştığımız firma yönetici ve çalışanları ile birlikte olalım istedik. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak gelip bizleri mutlu ettiler.” dedi.

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