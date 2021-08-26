Yaman’dan dostluk yemeği

Kipa AVM yanında bulunan işletme deposunun önündeki açık alanda yapılan organizasyonda konuklarıyla bire bir ilgilenen Ramazan Yaman, “20 yılı aşkın süredir Ortaköy’deki işletmemizde yine bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Son 2 yıldır da Meslektaşlarımızın malzeme tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Silivri merkeze de bir şubemizi açtık. Burada daha çok toptan malzeme satışımız var. Bu akşamda çalıştığımız firma yönetici ve çalışanları ile birlikte olalım istedik. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak gelip bizleri mutlu ettiler.” dedi.