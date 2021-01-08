Yapı Yasaklı Alanlar Sorunu Çözülüyor

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem konularına ilişkin konuşma yapan Başkan Yılmaz, yapılan çalışmalar ve yeni projeler üzerine bilgiler verdi.

KİRA BEDELLERİ ERTELENDİ

Meclis gündeminin 3. maddesi olan “Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarla ilgili ödenmesi gereken bedellerin pandemi nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan işletmelere genelge doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” konusu, okunan komisyon raporunun ardından oy birliği ile kabul edildi.

Belediyeye ait iş yerlerinde kira ve ecrimisil ödemelerinin kısıtlamalar süresince ertelenmesine, ertelenen ay miktarınca eşit taksitle ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilmesine, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira ve ecrimisil bedellerinin tahsil edilmemesine, ayrıca bu süreler kadar kira sözleşme sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Bir önceki pandemi döneminde de Silivri Belediyesi olarak yönetmelikler kapsamında ecrimisil uyguladığımız işyerlerinden kira bedeli almamıştık. Bu süreçte esnafımızın yanındayız. İnşallah bu pandemi ile ilgili kısıtlamalar en kısa sürede sona erer ve esnafımızın da yüzü güler.” dedi.

“KONUTLAR BÖLGESİNDE YASAKLI ALAN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR”

Meclis gündeminin 6. maddesinde “Yeni Mahalle Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Taşkın Alanı’ nedeniyle ‘Yapı Yasaklı Alan’ sınırları içerisindeki alanda sorunlu olduğu tespit edilen fonksiyonlar ile ilgili imar planı değişikliği İmar ve Kentsel Dönüşüm-Afete Hazırlık Komisyonu raporu.” görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı olarak görüşülen gündem maddesi, okunan komisyon raporunun ardından oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Boğluca Deresi çevresinde yapı yasağıyla ilgili imar planı değişikliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı aldık. Silivri’nin kronik problemi haline gelen taşkın sahası ve yapı yasaklı alanlarla ilgili vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışan mesai arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Eğer biz Silivri’nin dertlerini, kederlerini, kendi derdimiz kederimiz eder, gece başımızı yastığa koyarken bu problemi çözmek adına irademizi ortaya koyarsak, birçok problemi el birliği ile oy birliği ile çözebiliyoruz. Aldığımız kararların Silivri için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 5’ER BİN TL DESTEK

11'inci gündem maddesinde görüşülen konu ise “Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması” oldu. Amatör Spor Kulüplerine 5’er bin liralık yardımı içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, “Spor kulüplerimizin şuan müsabakaları yapılmıyor. Ligler amatör branşlarda kapalı. Herhangi bir spor faaliyeti göstermedikleri için biz bu 5 bin liralık yardımı onların kira, internet, telefon gibi giderlerini desteklemek için, onları unutmadığımızı göstermek için gerçekleştirdik. Amatör Spor Kulüplerinin yarışmacı hale getirilmesi, Silivri’deki spora, Silivri’deki altyapılarla beraber gençleri spora kanalize ederek Silivri’ye faydalı işlere vesile olacak diye düşünüyorum. Onun için önümüzdeki yıl salgın hastalıktan sonra amatör kulüplerimize çok daha çeşitli destekler sağlayacağız. Silivri, spor anlamında unutulmuş ve tesis fakiri bir kent. Biz görev süremizin sonuna kadar hiç merak etmeyin yapılan tesislerin üstüne koya koya, her yıl yenilerini ekleye ekleye devam edeceğiz.” diyerek yeni spor yatırımlarının müjdesi verdi.

OKUL YATIRIMLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Silivri’de yapılan ve planlanan eğitim yatırımları hakkında bilgiler aktaran Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “26 Eylül 2019 tarihinde yaşadığımız depremde bazı okullar hasar gördü. Bunlardan birisi Ortaköy Mahallemizde bulunan Sezin Öztaş İlkokulumuzdu. 13 Temmuz 2020’de belediyemiz tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi. 3 Ocak 2021 Pazar günü de okulumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. 4 derslikli olan okulumuzun 16 derslikli olarak, Ortaköy Mahallemizin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yatırımı planlandı. Yapımını TOKİ üstlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu beye teşekkür ediyorum. Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu da hasarlı okullarımızdan birisiydi. 4 derslikli olan bina depremden etkilendi ve şuanda mühürlü. Hemen yanında bulunan 8 derslikli okul da yıkılarak 16 derslikli olarak yeni bir okul yapılacak. Takip ediyoruz. İnşallah bunun da en kısa zamanda temeli atılır. Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımları kapsamında Selimpaşa Yoğurthane bölgesinde bir ortaokul yapımı söz konusu. O bölgede böyle bir ihtiyaç var ve 24 derslikli bir ortaokul planlanıyor. Yine 8 derslikli olarak inşa edilen Çeltik Okulu tamamlandı. İkinci dönem ortası gibi eğitime açılması düşünüyor. Bu kapsamda İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya beyefendiye ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca KİPTAŞ 2’nin karşısında 32 derslikli bir okul planlanıyor. Silivri’mizde ikili eğitim yok. Şuanda okul bakımından yeterli seviyedeyiz ama nüfusumuzun artış hızı ile orantılı olarak, okul sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. KİPTAŞ ile yaptığımız görüşmelerde Silivri Belediyesi olarak eski MAXİ alışveriş merkezinin arkasında belediyemize ait eğitim yerini kendilerine verebileceğimizi ve buraya 24 derslikli bir okul yapmaları gerektiğini söyledik. Talebimiz olumlu karşılandı. Yine hayırsever Eruslu ailesi ile birlikte Anadolu Hastanesinin hemen yanında 24 derslikli bir meslek lisesi planlıyoruz. Bu kapsamda eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Yılmaz, meclis görüşmelerinin ardından toplantıyı sonlandırdı.

OYLANAN GÜNDEM MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE:

1 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Alipaşa Mahallesi, 4886 parselin yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

3 - Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarla ilgili ödenmesi gereken bedellerin pandemi nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan işletmelere genelge doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

4 - Fenerbahçe Üniversitesi adına eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere verilen Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 5676, 6288, 6286 ve 6287 nolu parsellerin intifa haklarının iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

5 - Silivri İlçesi, Balaban (eski Çanta-Mimarsinan) Mahallesi, 488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel ile tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

6 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle idari sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Taşkın Alanı” nedeniyle “Yapı Yasaklı Alan” sınırları içerisindeki alanda sorunlu olduğu tespit edilen fonksiyonlar ile ilgili imar planı değişiklikleri değişikliği ile ilgili İmar ve Kentsel Dönüşüm-Afete Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

7 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 81 ada, 98 parselin doğusunda kalan kapanan yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına kayıt ve tescil işleminin yapılması ile ilgilisine satışının yapılması değişikliği ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

8 - Silivri İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 855 parselin batısında ve güneyinde kalan yol alanlarının, yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ile ilgilisi adına satışının yapılması değişikliği ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

9 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

10 - Kamil Kaçmaz tarafından 20 AAG 742 plakalı 2018 model, Volkswagen marka kamyoneti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

11 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

12 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin sermayesinde artış yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.