Yarın ki kesintilere dikkat !

30 NİSAN 2021 CUMA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLEÇ, KAVAKLI, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, YAZLIK, YEMCİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/04/2021 10:00:00 - 30/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/04/2021 10:00:00 - 30/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 30/04/2021 01:00:00 - 30/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 30/04/2021 04:00:00 - 30/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ISTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk İSTANBUL 1622 ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk // SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/04/2021 06:10:00 - 30/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043. sk bölgelerinde 30/04/2021 09:00:00 - 30/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 30/04/2021 10:00:00 - 30/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKER, ASIRLIK, DÜZTEPE, DİKÇE, ERİK, KARTOPU, KAYISI, KEMALPAŞA, PETEK, SULH, VİŞNE, YILDIZTEPE, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 30/04/2021 10:00:00 - 30/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 MAYIS 2021 CUMARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CENNET sk bölgelerinde 01/05/2021 10:00:00 - 01/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.