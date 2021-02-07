Hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından gece saatlerinde tekneler hamsi avına çıktı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte limanlara tonlarca hamsi ile dönen teknelerden alınan hamsiler tezgahtaki yerini almaya başladı. Hamsileri tezgahlarda gören vatandaşlar kısıtlama saatlerinde market alışverişi sonrasında soluğu balıkçılarda aldı.
Yasak kalktı hamsi tezgahtaki yerini aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsinin yeterli boyutlara ulaşmadığı için Karadeniz bölgesinde hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından avlanan ilk hamsiler tezgahtaki yerini aldı. Boyu ve yağı ile tezgahtaki yerini alan hamsinin kilosu ise 35 liradan satılıyor.
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