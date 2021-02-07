Yasak kalktı hamsi tezgahtaki yerini aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsinin yeterli boyutlara ulaşmadığı için Karadeniz bölgesinde hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından avlanan ilk hamsiler tezgahtaki yerini aldı. Boyu ve yağı ile tezgahtaki yerini alan hamsinin kilosu ise 35 liradan satılıyor.