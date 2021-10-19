Yavru kedi detektörle kurtarıldı

Gümüşyaka’da bir apartmanın banyo boşluğuna düşen yavru kedi, durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

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Gümüşyaka’da bir apartmanın banyo boşluğundan gelen kedi sesine duyarsız kalmayan apartman sakinleri durumu İtfaiyeye bildirdi. Olay yerinen gelen ekipler boşlukta yavru bir kedinin olduğunu görerek çalışma başlattı. Ancak tam yeri tespit edilemeyen yavru kediyi kurtarmak için ilçe esnaflarından Karaca Tesisat’ın sahibi Yücel Karaca’dan detektör desteği istendi. Ekip ve ekipmanlarıyla olay yerine giden Karaca, yavru kedinin yerini tespit etti. Kırılarak açılan delikten çıkarılan yavru kedi önce tedavisi yapıldı ardından karnı doyurularak doğaya bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 13:23
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