Yavuz Sokak’ta Yol Zemin Betonu Atıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom tarafından altyapı işlemleri tamamlanan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Ahmet Öney Sokak, Vakkas Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak, Yavuz Sokak ve Şehit Murat Eren Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan yol zemin çalışmalarını inceledi.

Söz konusu sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan beton aydınlatma direkleri kaldırılırken, enerji hatları da yer altına alındı. Yavuz Sokak’ta bugün yapılan çalışmalar kapsamında, asfaltlama öncesi demirli yol zemin betonu serildi. Başkan Yılmaz, beton atımını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Sokaklardaki beton direklerin ve elektrik tellerinin oluşturduğu tehlike ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak daha güzel bir Silivri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piri Mehmet Paşa Mahallemizdeki Ahmet Öney Sokak, Vakkas Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak, Yavuz Sokak ve Şehit Murat Eren Sokak’ta yol yapımı ve tretuvar imalatlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Bayram boyunca tretuvar yapımına devam edeceğiz. Haziran ayından bugüne kadar ki çalışmalarda ekiplerimizce yağmur suyu hatları yapıldı, İSKİ tarafından atık su ve içme suyu hatları yenilendi, BEDAŞ elektrik hatlarını yer altına çekerek güvenli hale getirdi, Türk Telekom internet hatlarını yeniledi. Bugün de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfaltlama öncesi yol zemin hazırlığı yaparak demirli beton dökmeye başladı. Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için yaptığımız çalışmalarda yaşanan olumsuzlukları anlayışla karşılayan mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.