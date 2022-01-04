Yazıcı ‘Bu lakaytlık değilse tam bir liyakatsizlik örneğidir’

AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Ocak ayı meclis toplantısının oturumda 1/5000’lik imar planları, Selimpaşa battı Çıktı projesi ve Selimpaşa Mezarlığının son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, ‘Selimpaşa'nın mezarlığı yok biliyorsunuz, Selimpaşa'da vefat eden insanlar başka yerlere defnedilmek zorunda kalınıyor. Orada yaşayan oraya aidiyet duyan insanlar için bu bir hüzün. Bununla ilgili de soru önergesi vermiştik, 2 yıl oldu ‘planlama çalışmalarımız devam ediyor’ diye cevap verildi. Ancak çalışmalar Büyükşehir’de nasıl devam ediyorsa çok yavaş, eğer bu lakaytlık değilse tam bir liyakatsizlik örneğidir bana göre, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekir’ dedi.

Celalettin Yazıcı'nın meclis konuşmasının tamamı haberin videosunda