Yazıcı ‘“İBB Silivri’nin 18 Uygulamalarını Ret Ediyor’

İBB ve Silivri Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, ilçe gündemine dair konular, plan ve imar konuları ilişkin görüşlerini Ocak Meclisinde kamuoyunun takdirine sundu. Yazıcı, “Şu anda Silivri’nin 18 uygulamaları İBB tarafından bekletiliyor ve reddediliyor” dedi.

YAZICI: DEĞİŞTİRMEYECEĞİMİZ ŞELER İLE İLGİLİ BİRBİRİMİZİ ÜZMEYE GEREK YOK

Yazıcı mecliste gündeme gelen genel konular ile ilgili tartışmalara değinerek, “Gündem dışı, ülke gündemi ile ilgili zaman zaman görüşler belirtiliyor bunlarda bir beis yok ama sanki çok fazla, aşırıya kaçtığı görüşündeyim. Dahil olmadığımız, katkıda bulunamadığımız, değiştiremeyeceğimiz, yorum ve polemiğe açık gelişmeler ile birbirimizi germeye, üzmeye gerek yok” şeklinde konuştu.

Bölgemizin spor adamı ve milli sporcumuzun babası Özgür Kurt’un İBB’den iş akdinin fesih konusuna değinen Yazıcı, “Savunma da şöyle “Hatayı biz yaptık ama siz de yapmıştınız” yorumu ile kendi hatanızı yok etmeye çalışıyoruz.

“BU MOBBİNG”

Biz aslında sizi savunabilirsek, siz bir mağduriyeti savunabilirseniz kişisel ve siyasi görüşlerimizden bağımsız olarak bence o zaman özlediğimiz Türkiye’ye kavuşabiliriz. Sonuç çok açık burada 80’e yakın kişi işten çıkartılmış. Bu mobbing yani, daha önce 13 bin kişiye de yapılmış; kimi iki kesim arası işe alınmış kimi de emekliliğe ayrılmış. Silivri’de bir gerçek olarak bize dokunduğu için ele aldık” şeklinde görüşlerini ortaya koydu.

“İBB SİLİVRİ’NİN 18 UYGULAMALARINI RET EDİYOR”

İmar konuları ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren Yazıcı, şöyle konuştu: “Silivri ile ilgili bazı önemli gördüğümüz konular var onları dile getirmek istiyorum. Şu anda Silivri’nin 18 uygulamaları İBB tarafından bekletiliyor ve reddediliyor. Bu önemli bir şey. Gerekçesi de ihtasen Silivri Belediyesinin kendi mülkiyetine aldığı yerler var 18. Madde uygulaması kapsamında Büyükşehir belediye Encümeni Bunları Düzenleme Ortaklık Payı’ndan düşülmesi gerektiğini savunuyor.

İBB, Silivri Belediyesi’nin bir 18. Madde teklifi var bunu belli nedenden dolayı DOP’tan düşülmesi gerektiğini savunarak reddediyor. Bununla ilgili Bakanlığın Silivri Belediyesi lehinde olumlu görüşü var. Bununla ilgili ben AK Partili Encümen üyeler ile de görüşme yaptım. “Maalesef İBB siyasi aidiyetinden dolayı daha önce çok sıkıntılı konuları geçirmesine rağmen Silivri’yi geçiremedik” yanıtını aldım. Çok basit, kimsenin itiraz edemeyeceği çok masum konular bunlar. Hükümetin, Silivri Belediyesi’nin görüşü var Encümene konunun takılması kabul edilir bir şey değil” dedi.

“KÖYLER İLE İLGİLİ 1/5000’LİK PLAN ÇALIŞMASINA İHTİYAÇ VAR”

Yazıcı açıklamalarının devamında, “Köyler ile ilgili bir önerge verdik; 1/5000’lik nazım imar planlarının yenilenmesi gerekiyor. Kırsal alanlarını belirlerken de muhtarlardan en sık bu talepleri aldık. İBB hazırlıyor bu planı ama biz gündeme taşırız dedik. Biz önergemizi verdik İBB Meclis Üyeleri hassasiyet gösterip, takip ederse iyi olur, bundan mutluluk duyacağız.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 10:17