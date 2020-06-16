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’Yeni Normal Denetimi’nin ilki bu gece gerçekleştirildi

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken normalleşme de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takviminde en önemli adımlar 1 Haziran itibariyle yurt genelinde atılırken saat 24.00’de kapanması gereken iş yerleriyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Zabıta ekiplerine gelen ihbarlar İstanbul Valiliğini harekete geçirdi. Vali Ali Yerlikaya’nın talimatıyla ’Yeni normal denetimi’ bu gece yarısı itibariyle başladı.

’Yeni Normal Denetimi’nin ilki bu gece gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla başlayan ’Yeni normal denetimi’nin ilki bu gece saat 24.00 itibariyle İstanbul genelinde başladı. Birçok kafe, lokanta ve eğlence mekanlarının yer aldığı Silivri’de polis,Jandarma, zabıta , SİBESO ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Saat 24.00 itibariyle kapanması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler, ilçe genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.

44 mekanın denetlendiği uygulamada esnafın kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi. Ayrıca ekipler, sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı ve hijyen konularını da denetledi. ’Gel al’ ya da ’Paket servis’ hizmetine devam eden iş yerlerinin de çalışma ruhsatındaki saatlere uyulması istendi. Denetimler sonunda 44 adet iş yeri denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında tutanak düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 12:15
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