Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 04/01/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye Meclisinin 2021 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2 - Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemizde 2021 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemizde 2021 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemizde 2021 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Alipaşa Mahallesi, 4886 parselin yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılmasının görüşülmesi.

8 - Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarla ilgili ödenmesi gereken bedellerin pandemi nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan işletmelere genelge doğrultusunda işlem yapılmasının görüşülmesi.

9 - Fenerbahçe Üniversitesi adına eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere verilen Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 5676, 6288, 6286 ve 6287 nolu parsellerin intifa haklarının iptalinin görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Balaban (eski Çanta-Mimarsinan) Mahallesi, 488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel ile tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle idari sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Taşkın Alanı” nedeniyle “Yapı Yasaklı Alan” sınırları içerisindeki alanda sorunlu olduğu tespit edilen fonksiyonlar ile ilgili imar planı değişikliklerinin görüşülmesi.

12 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 81 ada, 98 parselin doğusunda kalan kapanan yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına kayıt ve tescil işleminin yapılması ile ilgilisine satışının yapılmasının görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 855 parselin batısında ve güneyinde kalan yol alanlarının, yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ile ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

14 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

15 - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

16 - Kamil KAÇMAZ tarafından 20 AAG 742 plakalı 2018 model, Volkswagen marka otomobili belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

17 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

18 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin sermayesinde artış yapılmasının görüşülmesi.