Yerel Üreticiye Tezgâh Desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Çiftçiye Destek Projeleri” kapsamında Silivri’de küçük ve orta ölçekli üretim yapan çiftçilere, tarla ve bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri rahatlıkla satabilmeleri için ürün satış tezgâhı verildi. Kavaklı, Selimpaşa, Alipaşa, Danamandıra, Küçükkılıçlı, Fener gibi tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu mahallelerde tarla ve bahçelerinde ürettikleri ürünleri yol kenarlarında sağlıksız ve tehlikeli koşullarda satmaya çalışan çiftçilere, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile uygun alanlar belirlenerek ürün satış tezgâhları hediye edildi. Silivri genelinde 100 çiftçiye sağlanan tezgâh destekleri bazı mahallelerde küçük köy pazarları oluşturuldu. Başkan Yılmaz, “Yerli üreticiye desteğimiz artarak devam edecek.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “DESTEK BİZDEN ÜRETMEK VE KAZANMAK ÇİFTÇİDEN”

Silivrili çiftçilere yapılan ürün satış tezgahı desteğiyle ilgili bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarımsal üretime yönelik yatırımların artarak devem edeceğini ifade ederek, “Silivri’de ‘Mutlu Çiftçi’ sloganı ile başlattığımız destek projelerimiz devam ediyor. İstanbul’un en güzel en doğal köy pazarını açarak hizmete sunduk. Bölgenin en verimli topraklarına sahip olmamızın avantajı ile ilçemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli çiftçi ve hayvancımıza destek olmak amacı ile tohumluk arpa desteği ve saman desteği sağladık. Şimdi de bağında, bahçesinde, tarlasında küçük çaplı üretim yapan ve bunları yol kenarlarında satmaya çalışan üreticilerimize destek oluyoruz. Hem onlar hem de sürücüler için tehlikeli arz eden bu durumu ortadan kaldırmak adına bu üreticilerimize yol kenarlarında güvenli bölgeler oluşturarak ürün satış tezgâhları hediye ettik. Traktör kasalarında satış yapan üreticilerimiz için de uygun alanlar oluşturarak satış noktalarını güvenli hale getirdik. Şuana kadar 100 civarında ürün satış tezgâhı tahsisi yaparak bazı köylerimizde küçük köy pazarları oluşturduk. Köylerde üretim yapan çiftçilerimiz ürünlerini herhangi bir nakliye ve tezgâh kirası masrafı olmadan ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından temin edilen tezgâhlarda satabiliyorlar. Bunun yanı sıra yine küçük çaplı üretim yapan çiftçilerimize Silivri’de kurulan halk pazarlarında ücretsiz yer tahsisi yaparak destek oluyoruz ve bu destekler artarak devam edecek. Silivri Belediyesi olarak destek bizden üretmek ve kazanmak çiftçiden.” dedi.

YERLİ ÜRETİCİ: “ÖLÜM TEHLİKESİNDEN KURTULDUK”

Silivri Belediyesinden ücretsiz ürün satış tezgâhı ve uygun satış alanı alan üreticiler, Silivri BelTv’ye yaptıkları açıklamada, hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

ERGÜN TARAN/ÇİFTÇİ:

Önceden kasaların üzerinde toz toprak içinde satıyorduk. Görüntü olarak da kötüydü. Şimdi Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın gönderdiği satış tezgâhları ile hem ürünlerimizi daha güzel bir şekilde sergiliyoruz hem de daha sağlıklı ve güvenli oldu. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

HANİFE EKEN/ÇİFTÇİ:

Bahçemizden satış için yol kenarına çıkardığımız ürünleri saklayacak yerimiz olmadığı için her gün arabaya yükleyerek getir-görür yapıyorduk. Başkanımızın bize verdiği tezgâhların kilitli dolapları var. Ürünlerimizi saklayabiliyoruz çok rahatız. Bizim için büyük kolaylık oldu.

CEMİL ŞAHİN/ÇİFTÇİ:

Belediyemizden Allah razı olsun. Bizi kaldırımlardan kurtardı. Ürünlerimizi traktör kasasında satıyoruz. Önceden kaldırımların üzerinde tedirgindik. Şimdi yol kenarında güvenli bir şekilde satış yapıyor, evimize ekmek götürüyoruz.

MUHAMMED YETKİN/ÇİFTÇİ:

Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. Kavun, karpuz, domates üretiyorum ve bunları yol kenarına çıkarıp satıyorum. Belediyemiz bize destek olarak burada ufak bir pazar açtı. Çok memnunuz. Eskiden yol üstünde hep korku ile yaşıyorduk. Ha çarptılar, ha çarpacaklar endişesi vardı. Ama şimdi yapılan bu hizmetle bu korkuyu atlattık. Yolun dışındayız, gelen arabalar rahatlıkla güvenli bir şekilde durup alışverişini yapıyor. Buralarda otlar, çöpler vardı hepsini kaldırdılar. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun.