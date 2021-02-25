Yerli ve Milli Arpa Tohumları Toprakla Buluştu

Silivri Belediyesi tarafından atıl durumdaki 300 dönüm belediye arazisine ekilerek elde edilen 120 ton tohumluk arpa, “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında 2020 yılı Temmuz ayında düzenlenen törenle dar gelirli 600 çiftçiye ücretsiz dağıtılmıştı. Projeden faydalanan çiftçiler, belediyeden aldıkları sertifikalı yerli ve milli arpa tohumları yeni sezonda toprakla buluşturdu. Tarlalarına ektikleri tohumların rekoltesinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden çiftçiler, verimli bir hasat elde etmeyi beklediklerini söylediler.

ÇİFTÇİLER: “10 DÖNÜMDEN 750 KİLO ÜRÜN BEKLİYORUZ”

200 kg tohumluk arpayı arazilerine eken çiftçiler, bir tohumun en az 10-15 adet kardeşlenme yaptığını ifade ederek çok verimli bir hasat beklediklerini söylediler. Ayrıca hasattan kalacak samanları da değerlendireceklerini belirterek, “Hem maddi hem manevi anlamda büyük bir katkı oldu.” şeklinde konuştular.

Çiftçilerden Şinasi Tezcan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “10 dönüme yakın arazimize belediyenin verdiği arpayı ektik. Ve şuanda arpalarımız çok güzel. Sevgili başkanımıza minnettarız. Çiftçiye olan destekleri için kendisine çok teşekkür ederiz.” dedi. Bir başka çiftçi Muammer Gürkan ise 750 kilo ürün beklediklerini söyleyerek, “Ben 25 dönüm ektim. Arpalar süper. Bu verim en azından 750 kilodan aşağı inmez. Öncülüğü yapan da başkanımızdır. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. 28 köye el uzatmış. Böyle bir başkan biz görmedik. Kimse tarıma böyle bir el uzatmadı bu zamana kadar.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA SİLİVRİ ÖRNEK İLÇE

Örnek proje olduğunu dile getiren çiftçi Rasim Eriş de “Başkanımızın bu sosyal belediyecilik anlayışını takdir ediyoruz. İstanbul’da 39 ilçede Silivri bir örnek. İşte arpamızın durumu meydanda. Bu arpa yaklaşık 700-800 kg verim verebilir.” ifadelerini kullandı. Bir diğer çiftçi Naim Keskin ise şunları söyledi: “Bu bizim için çok büyük bir destek. Seneye tohum parası vermeyeceğiz. Hayvanlarımızın saman ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu desteğin bize maddi manevi katkısı çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz.”

ELMASLI: “ÇİFTÇİ 15 BİN LİRA GELİR ELDE ETMİŞ OLACAK”

Silivri Belediyesinin arpa desteğini değerlendiren Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Elmaslı, Türkiye’nin en iyi çeşitlerinden birinin Silivri’de yetiştirilerek çoğaltılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin en iyi arpalarından biri” diyen Elmaslı, şöyle devam etti: “Çiftçi, bu arpa çeşidinin tohumunu üretim az olduğundan dolayı alamıyordu. Belediye başkanımız Selimpaşa’da 37 çiftçimize 200’er kg verdi. Biz de kooperatif olarak bunları çiftçilerimize dağıttık ve herkes ekti. Gördüğünüz gibi de gerçekten çok güzel bir arpa çeşidi. Buğday gibi ağır çeken bir arpa. Seymen dedikleri çeşit bu. Arpada kardeşlenme çok önemli. Bir arpadan en az 15 kardeşlenme olmuş. Bu, ürünün olukça verimli olacağını gösteriyor. Yani buradan bir aksilik olmazsa 750 kg arpa alınacak gibi görünüyor. Silivri Belediyesinin tohum desteğini, sadece destek olarak görmeyin. Bunu 3,5 ton arpa olarak, samanından ve de desteğinden faydalanacağız. Yaklaşık 14-15 bin lira gelir elde edeceğiz. Türkiye’nin en iyi çeşitlerinden birinin Silivri’de yetiştirilerek çoğaltılması çok önemli bir hizmet. Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ederiz.

HEDEF 20.000 DÖNÜM ARAZİYİ TOHUMLA BULUŞTURMAK

2019 yılında 300 dönüm arazide tohumluk arpa ekimi yapan Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2020 yılında 120 ton ürün elde ederek 600 çiftçiye dağıttı. Tohumlarını alan çiftçiler toplamda 6000 dönüm araziye arpa ekimi yaptı. Silivri Belediyesi, 2021 yılı için tohumluk arpa arazisini 300 dönümden 1000 dönüme yükseltti. Ekilen arpalar, hasat işlemi ve sertifikasyon sürecinden sonra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yerel üreticiye destek projesi kapsamında çiftçilere bedelsiz olarak dağıtılacak. Bu yılki sezonda ise 20.000 dönüm arazinin tohumla buluşturulması hedefleniyor.