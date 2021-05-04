Yerli ve Milli Ayçiçeği Ar-Ge Ekimi Yapıldı

Silivri Belediyesi yerli ve milli tohumlarla tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Trakya Tohumcular Derneği iş birliği ile, Türk tohum firmaları tarafından üretilen 8 çeşit ayçiçeği tohumunun deneme ekimi Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü arazisinde gerçekleştirildi. Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapılan deneme ekimi, Trakya bölgesinde yerli ayçiçeği üretimi için önemli bir yer tutuyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonu kapsamında yapılan çalışmayla; Türkiye’nin enerji ve petrolden sonraki en büyük ithalat kalemi olan ayçiçeğinin yerli kaynaklarla üretilmesi ve ülkenin cari açığına yaptığı olumsuz etkinin azaltılması hedefleniyor.

“AYÇİÇEK ÜRETİMİNİN KURTULUŞU FİLİZLENİYOR”

Deneme ekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz; Türkiye’ye örnek olabilecek Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı önemli bir merkez. Bugün burada, belki de ülkemizin yerli ayçiçek üretimindeki kurtuluşunun filizlerini atıyoruz. Türkiye’nin cari açığı içerisinde büyük bir yer kaplayan ayçiçek yağı ihracatını azaltmak için; yerli ve milli tohumlarımızla ayçiçeği deneme ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla; yabancı şirketlerin başka ülkelere 5 dolara, Türkiye’ye ise 10 doların üstünde bir maliyetle sattığı tohum kartellerine bağımlı kalmayıp, yerli ve milli tohumlarımızla ürün yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için tarımsal üretim faaliyetlerinin öneminin farkındayız ve önümüzdeki yüzyılda bu önemin ne denli artacağını öngörerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“BU TOPRAKLAR BİZE MİRAS DEĞİL, EMANET”

Konuşmasında tarım arazilerinin önemine değinen Başkan Yılmaz, “Bizler Silivri’yi hem İstanbul’un batı kapısı hem de Trakya’nın bir parçası olarak görüyoruz. İlçemiz tarımsal üretimde Türkiye’nin en önemli ambarlarından biri ve biz bunun bilincindeyiz. İstanbul’un yanı başındaki ilçelerde bulunan orman, hazine ve tarım arazilerinde bir talan yaşanıyor. Tarımsal imarı olan ve tarımsal üretim dışında hiçbir şeyin yapılamayacağı yerlere; hobi bahçesi, yazlık ev, bağ evi adı altında kaçak yapılar inşa ediliyor. Silivri Belediyesi olarak; kim olursa olsun tarım, hazine ve orman arazisine yapılan binalara izin vermiyoruz. Biz tarım demeye ve tarım topraklarını korumaya devam edeceğiz. Bu şehrin tarım paydaşlarından; bu konuda benim yanımda olmalarını, bana güç ve kuvvet vermelerini talep ediyorum.” diye konuştu.

“10 BİN AİLEYE AYÇİÇEK YAĞI DAĞITMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yaptıkları projelerden kısaca bahseden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Tarım arazilerimizin kıymetini bilerek; daha önce hiç ekim yapılmamış olan atıl durumdaki 2500 dönüm belediye arazisini üretime kazandırdık. 350 dönümlük araziye yerli arpa tohumu ektik ve tohumluk arpa noktasında çiftçilerimize hibe desteği sunduk. Hasatta elde ettiğimiz yaklaşık 120 ton ürünü; 200’er kiloluk tohumluk arpa dilimleri ile 600 çiftçimize hibe olarak dağıttık. Geçen yıl 60 dönüm araziye ayçiçek ektik. Antalya Yağ’ın da destekleriyle ürettiğimiz 5 kiloluk 2000 teneke ayçiçek yağını, Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttık. Bu yıl ise 450 dönüm araziye ekim gerçekleştirdik ve 10 bin aileye 50 ton ayçiçek yağı dağıtmayı hedefliyoruz. Atıl durumdaki peteklerimizi canlandırarak yaptığımız arıcılık faaliyeti ile 450-500 kg bal ürettik. 2500 dönümlük belediye arazimizin hasadıyla elde edeceğimiz yaklaşık 2,5 milyon lirayı, Silivri’de tarımla iştigal eden dar gelirli çiftçilerimize ve hayvancılarımıza dağıtacağız. Biz bu gücü ve kuvveti tarım paydaşlarımızdan alıyoruz. Biz bu işin siyasetini yapmadan, bir masa etrafında oturup, el ele tutuşup bu problemlerin hepsini çözüyoruz. Israrla tarımsal üretimi desteklemeye ve tarım arazilerini korumaya devam edeceğiz. Bu toprakların bize miras değil emanet olduğundan hareketle; yerli ve milli her politikaya sahip çıkarak, tarımsal üretimi artırarak, çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bilincinde olarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu projede emeği geçen, gönlünü bu topraklardan ayırmayan, tarıma, tarımsal üretime destek veren herkese teşekkür ediyorum. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.”

İBRAHİM TORUK: “GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ”

Tohum ekimi öncesinde konuşan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, “Silivri; yerli tohumlarla ayçiçeği deneme ekimi projemiz için Trakya Bölgesi’nde belirlediğimiz üç merkezden biri konumunda yer alıyor. Yerli ve milli tarım konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Başkan Volkan Yılmaz’a projemizi anlattığımızda sağ olsun bizden desteklerini hiç esirgemedi. Türkiye için örnek bir merkez olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde ekimini gerçekleştirdiğimiz 8 çeşit ayçiçeği tohumu ile yerli tohum sanayisine destek vereceğimize inanıyoruz. Bu hem çiftçiler hem de tohum üreticileri açısından güzel bir başlangıç olacak. Türk tohumculuğuna ve Trakya bölgesine hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AHMET TOKGÖZ: “YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM DENEMELERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

İbrahim Toruk’un ardından kürsüye gelen Trakya İl Tarım Müdürü Vekili Ahmet Tokgöz, “Biz Tekirdağ olarak, 25 bin çiftçimiz ile Türkiye’de yetiştirilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 18’ini üretiyoruz ve bu alanda birinciyiz. Stratejik bir ürün olan ayçiçeğini yetiştirmede, yerli ve milli tohum denemeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Devletimizin ayçiçeği üretimi için verdiği 160 milyon TL’lik desteğin yarısı, üreticilerin tohumluk girdisinin temini için harcanıyor. Bu rakam düşünülecek olursa; çiftçiler tarafından kendi milli çeşitlerimizin kullanılması büyük önem arz ediyor. Bu anlamda ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MAHMUT ŞAHİN: “VERİMLİ TOPRAKLARIN KIYMETİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Ahmet Tokgöz’ün ardından konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın önderliğinde, Trakya ve Marmara Bölgesi’ne örnek olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün arazisinde, yerli ve milli ayçiçeğinin ekimi için bulunmaktayız. Ayçiçeği, Türkiye’nin cari açığında enerji ve petrolden sonra 3’üncü ve 4’üncü kalem olmaya devam ediyor. Türkiye son 15 yılda savunma sanayii, ilaç sektörü ve bunun gibi birçok alanda dünya ülkeleri ile yarışacak hale geldi. Şimdi de ayçiçeği üretiminin artırılması için çalışmalar başlatıldı. Biz de Trakya Bölgesi olarak; güç birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüp, bölgedeki verimli toprakların ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yerli tohumlarla yapılacak ayçiçeği üretiminde, uzun vadede başarılı olacağımıza inanıyorum. Tarım alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Yılmaz’ı tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Silivri ile Trakya arasında bu tarz çalışmaların devamını temenni ediyorum.” diye konuştu.

ADNAN TÜLEK: “TOHUMLARIMIZIN KALİTESİ PİYASA İLE REKABET EDEBİLECEK SEVİYEDE”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek, “Buradaki çalışmayla yerli tohumlardan ayçiçeği üretimi teoriden pratiğe aktarılıyor. Tohumlarımız yağ oranı ve verimlilik açısından piyasadaki ürünlerle rekabet edebilecek kaliteye sahip. Tohum çeşitlerimizin geliştirilmesi noktasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkan Yılmaz’a ev sahipliklerinden ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından ekim yapılacak araziye geçildi. 8 çeşit ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuldu.

Programa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ahmet Tokgöz, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ayçiçek Bölüm Şefi M. İbrahim Yılmaz, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya Tohum A.Ş. İcra Başkanı Birol Tarar, Sarı Tohumculuk Sanayi Ticaret Genel Müdürü Emre Sarı, belediye meclis üyeleri, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, üreticiler ve basın mensupları katıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 12:21