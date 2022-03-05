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Yeşilay’dan Başhekim Oflazoğlu’na ziyaret

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Yeşilay Derneği yetkilileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Soner Oflazoğlu'nu ziyaret etti.

Yeşilay’dan Başhekim Oflazoğlu’na ziyaret
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Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurul Üyesi Ülkenur Buke, Silivri Şube Başkanı Hüsnü Yaşar Yalman, Silivri Yönetim Kurul Üyeleri Latif Umuç, Şaban Yaşar, Silivri Yönetim Kadın Komisyonu Tülay Koyuncuoğlu ve Silivri Yönetim Gençlik Komisyonu Yıldız Efe, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Soner Oflazoğlu'nu geçtiğimiz gün ziyaret etti.

Oflazoğlu, “Yaptığımız etkinliklerle toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyoruz. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlu olsun. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı nesiller için bağımlı olma, özgür ol!” mesajını vererek yetkililere nazik ziyaretleri dolasıyla teşekkür etti.

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