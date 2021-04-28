Yıldırım ve ekibinden 400 aileye dokunuş

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rehberliğinde yeni kurulan Silivri İlçesi Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin girişimleri ile ECA vakfından temin edilen 400 adet gıda kolisi, Kaymakamlık sosyal hizmetler müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Dernek yöneticileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı ile dağıtıldı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, daha önce faaliyet gösteren Silivri Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Güçlendirme Derneğinin Silivri Emniyet Müdürlüğü ile organik bir bağının kalmadığı öğrenildi.