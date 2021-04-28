Yıldırım ve ekibinden 400 aileye dokunuş

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rehberliğinde yeni kurulan Silivri İlçesi Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin girişimleri ile ECA vakfından temin edilen 400 adet gıda kolisi, Kaymakamlık sosyal hizmetler müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Dernek yöneticileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı ile dağıtıldı.

Silivri İlçesi Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Dernek başkanı Cengiz Yıldırım “Bu tür etkinlikler sıklıkla yürütülecek olup, ayrıca emniyet müdürlüğümüzün her türlü fiziksel ve sosyal aktivitesine üst düzey katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Emniyet binalarımızın, araç ve teçhizatlarının bakımı yenilenmesi, başarılı personelin ödüllendirilmesi ve moral motivasyon sağlayıcı sosyal etkinlikler gibi birçok alanda emniyetimizin dolayısı ile Silivri halkının yanında olmayı kendimize bir borç biliriz” şeklinde konuştu.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, daha önce faaliyet gösteren Silivri Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Güçlendirme Derneğinin Silivri Emniyet Müdürlüğü ile organik bir bağının kalmadığı öğrenildi.