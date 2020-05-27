Yılmaz “Duyarlı olmaya davet ediyorum”

Başkan Yılmaz, açıkklamasında şu ifadelere yer verdi;

Değerli Hemşehrilerim,

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâhı Silivri olan yaklaşık 200.000 hemşehrimiz, 860 km2 coğrafya büyüklüğünde 35 yerleşim biriminde (eski köy ve beldeler ile) yaklaşık 50.000 hanede yaşamaktadır.

42 km sahil uzunluğuna sahip olan Silivri’miz, senenin yarısında çoğu deniz kenarına yakın yaklaşık 45.000 civarında (çoğunluğu ikinci konut olarak kullanılan) yazlık konutlarda, yaklaşık 250.000 kişiye de ev sahipliği yapmaktadır.

Devlet katkı payı olarak kış nüfusuna göre İller Bankası geliri olan belediyemiz, 860 km2 coğrafya büyüklüğüne dağılmış olan yerleşim yerlerinin cadde, sokak, park ve bahçelerin çevre temizliğini hassasiyetle ve personelimizin fedakârca çalışmaları ile yürütmektedir.

Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için çevre temizliğine önem veren belediyemiz, bütün mahallelerimizde gerekli olan noktalara toprakaltı ve yerüstü çöp konteynerleri yerleştirirken, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık anlayışı çerçevesinde de şehrimizin birçok noktasına gerekli olan konteyner ve kutular yerleştirmiştir.

Belediyemiz, Temiz Çevre Sağlıklı İnsan düsturu ile 7/24 esasına göre hemşehrilerimizin hizmetinde çalışırken, maalesef, özellikle ikinci konut olarak kullanılan bölgelerde yaşayan hemşehrilerimizin, çöp atma ve toplama kültürüne uzak davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir. (Birçok yerde örneklerine rastlanan fotoğraflarda görüldüğü üzere)

Var olan araç gereç ve personel imkânları ile çöplerimiz belirli bir planlama dâhilinde toplanmaktadır. Sadece evsel atıkların bırakılacağı konteynerlere atılan her türlü (moloz, ağaç, mobilya vb.) atıklar, zamanından önce konteynerleri doldurduğu için dışarı bırakılan çöpler, çevre kirliliği yanında sağlık açısından da risk teşkil edecek bir hal almaktadır.

Konutlarda veya iş yerlerinde yapılan bakım ve onarım sonrasında ortaya çıkan moloz niteliğindeki atıklar ile bahçelerde yapılan bakım sonrasındaki ağaç atıkları, uygun yerlerde tutulup belediyemizin ilgili birimlerine haber verilmesi ile alınmakta ve taşınmaktadır.

Silivri’mizin dört bir yanında temiz bir çevrede sağlıklı yaşanabilmeye katkı sağlamalarını ümit ettiğimiz değerli hemşehrilerimizin, evsel atıklarını belirlenen zamanlarda ve uygun yerlerdeki çöp konteynerlerimizin içine bırakmaları, bunun dışındaki sair atıklar için de belediyemize haber vermeleri öncelikli dileğimizdir. Aksi davranışta bulunanların komşuları tarafından uyarılması da bir nevi kamu hizmeti sayılacaktır.

Bütün uyarılara rağmen toplum sağlığını da tehdit eder bir şekilde özellikle moloz, ağaç, mobilya vs. atıkları uygun olmayan yerlere bırakan vatandaşlarımıza Belediye Kanunları çerçevesinde en ağır şekilde Cezai İşlem Uygulanması zorunda kalınacaktır.

Temiz bir çevre için bütün hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 15:05