Yılmaz: “Sosyal Konut Üzerine Çalışıyoruz”

Silivri Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündeme geçilmeden önce konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; Millet Bahçesi, Selimpaşa Kapalı Pazar inşaatı, gençlere yönelik destekler, sokak iyileştirme faaliyetleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde son dönemde adı sıkça olağanüstü zam toplantılarıyla gündeme gelen İSKİ de vardı.

“TÜM KADINLARIMIZI NADİDE SULTAN KONSERİNE DAVET EDİYORUM”

Gündem öncesi yaptığı konuşmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak kadınlarımız için bir konser tertip ettik. Özellikle pandemi sürecinde evlerinde bunalan hanımlara bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bütün Silivri’de yaşayan kadınlarımı 8 Mart’ta saat 14.00’da düzenleyeceğimiz Nadide Sultan konserine davet ediyor, Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum.” dedi.

“MİLLET BAHÇESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR”

Silivri Millet Bahçesi projesinde ihale sürecinin nihayetlendiğini vurgulayan Volkan Yılmaz, “Silivri’ye kazandırılacak olan Millet Bahçemizin ihalesi 21 Şubat’ta yapıldı. Şu an sözleşme aşamasında. İhaleyi alan firmaya sözleşmeye davet yazısı yazıldı. Sözleşme yapılır yapılmaz Millet Bahçesinin yapım çalışmaları başlayacak. Hükümet Konağının ihalesi de yine bu ay içerisinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacak. Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“SELİMPAŞA’DA KAPALI PAZARIN YAPIMINA BAŞLIYORUZ”

Selimpaşa Mahallesi’ne kazandırılacak kapalı pazarın ön çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Selimpaşa’da 7.000 m² alanda yapacağımız Kapalı Pazar ve Güneş Enerjisi (GES) projemizin ilk etabı olan kapalı pazarın yapımına çok kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Şu an ön çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca saha ve zemin düzeltmeleri ile hafriyat çalışmaları da gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZE DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Gençlere eğitim yolunda verdikleri destekler hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Bu yıl üniversitede okuyan kardeşlerimize 500 TL ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ bursu vermiştik. Hemen akabinde Milli Savunma Üniversitesine giriş ücretlerini ödeyeceğimizi duyurmuştuk. 1.000’e yakın öğrencimiz başvurdu ve bu ücretleri kendilerine ödedik. Şimdi de YKS sınav ücretlerinin tamamını ödeyeceğimizin bilgisini buradan paylaşmak istiyorum. Silivri’de yaşayan genç kardeşlerimize vereceğimiz destekler artarak devam edecek.” dedi.

“SOKAK İYİLEŞTİRME PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

İlçede devam eden sokak yenileme ve iyileştirme projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yılmaz, “Silivri’nin kalbinde uzun yıllardır ihmal edilmiş sokaklarda iyileştirme, bordür, kaldırım, altyapı ve aydınlatma çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son Fatih Mahallesi Hastane Caddesi ve Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi’nde kaldırım, bordür ve aydınlatma işlemine başladık. Yine Alibey Mahallesi Halil Uluşahin Caddesi’nde de çalışmalara başladık. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan; İzzet Uluşahin, Bostan, Küçükyapı, Ahmet Kemal Bey, Bekir Göksel, Yusuf Dibek, Asımbey ve Ziyabey, sokaklarında aydınlatma, kaldırım ve küp taşı imalatı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Silivri’nin merkezinde aydınlatması olmayan ve altyapı problemi devam eden tüm sokaklarımızda bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çolakoğlu’nun “Silivri İstanbul’un en genç nüfusa sahip ilçelerden bir tanesi. Bu da bize evlilik çağına gelmiş nüfusun fazla olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde Silivri’de çok ciddi bir konut ihtiyacı olacak. Konutta en büyük sorun ise arsa maliyeti. Bu sorunun çözümü için araziyi Silivri Belediyesi bulabilir, maliye bulabilir; yapan KİPTAŞ olur, TOKİ olur ya da müteahhit olur fark etmez. Arsa maliyetini sıfıra indirip bu şekilde dar gelirli vatandaşlarımıza ileriye dönük bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.” açıklamaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Volkan Yılmaz, “Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüşmelerimizde kendisinin şu ifadesi oldu: Silivri’yi çalış Başkan. Silivri’de sosyal konut, yani TOKİ marifetiyle sosyal konut yapılacak arazileri üret, bu hazine yerleri de olabilir onları da değerlendirin. Genel müdürlerine de talimat verdi. Hızlı bir şekilde Silivri’ye hemen 2.000 konut ile başlayalım dedi. Bununla ilgili bizim teknik ekibimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleriyle bir çalışma yapıyor. Bir de kentsel dönüşüm ile alakalı Sayın Bakanımızın Silivri ile ilgili bir çalışmayı başlattığını, bir fizibilite yaptırdığını, şartlara uygun hale getirirsek de önemli bir kentsel dönüşüm hamlesinin Silivri’de başlayabileceğini de ifade edelim.” dedi.

“İBB’Yİ SİLİVRİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

Anahtar teslim töreni yapılan KİPTAŞ 4 konutlarıyla ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, “Bildiğiniz üzere cumartesi günü KİPTAŞ 4 anahtar teslim töreni yapıldı. 1.600’ün üzerinde hak sahibine anahtarları teslim edildi. Proje zamanından önce yapıldığı için ben İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’a ve ekibine, projede çalışan mühendisten işçisine kadar bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz, Silivri’nin hayrına yapılacak her şeye evet dedik, evet demeye de devam edeceğiz. Bu proje yola çıktığında Genel Müdür Ali Kurt Bey beni iki defa ziyaret etti. Biz kendilerine hep ön açıcı ve yardım eden taraf olduk. Buradan bir tartışmanın fitilini de ateşlemek istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum: Bana ait olmayan bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı bir iş yaparken karşı çıkayım, takoz koyayım, o işin yapılmasına engel olayım ile siyaset yapılmaz. Hatırlarsınız Kadir Topbaş zamanında KİPTAŞ 3 aynı bölgeye yapılırken Silivri kamuoyunda fırtınalar kopmuştu. CHP’nin genel başkan yardımcısının da, belediye başkanının da katıldığı ‘Rüzgarımızı kesmeyin, güneşimizi engellemeyin, KİPTAŞ 3 buraya ihanettir’ söylemlerinden sonra aynı yere CHP’li İBB Başkanı sosyal amaçlı konut yapıyor. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani CHP’li bir belediye başkanı bunu yapıyor diye KİPTAŞ 4’e ne AK Parti ne de MHP karşı çıkmadı. Niye? Çünkü bu proje ile dar gelirli ailelerimiz konut sahibi olacaklar. Ben bu proje için bir kez daha teşekkür ederken İBB’yi Silivri’de bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmeye davet ediyorum. Silivri’nin buna ihtiyacı var. Ekrem Bey’in İstanbul’a söz verdiği depremle mücadelede 5 yılda 100 bin konutun Silivri’ye düşen payını da kendisinden istemek bizim en doğal hakkımız. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleşir diye arzuluyorum.” diye konuştu.