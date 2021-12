Yılmaz’dan CHP’lilere: “Köylüden Alınan Fazla Su Paralarını Geri İade Edelim Var mısınız?”

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılış konuşmasında aralık ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 13 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

YILMAZ: “BİZ TEKLİF VERMESEYDİK KÖYLÜ VE ÇİFTÇİ PAHALI SU KULLANMAYA DEVAM EDERDİ”

Gündeme geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın, MHP ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçen Kırsal Mahalle Yasası ile ilgili “Yeni çıkarılan Kırsal Mahalle Yasası’nı uygun bulmamıza rağmen eksik olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu karar yeterli değildir. Köylerimize köy tüzel kişiliklerinin tekrar verilmesini ve köylerimizin yeniden eski statüsüne döndürülmesini temenni ediyoruz.” sözleri üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Öncelikle şunu söyleyeyim MHP Grubu olarak 2019 yılında kırsal mahallelerimize yönelik teklif vermemiş, bu mücadeleyi başlatıp devam ettirmiş olmasaydık bu konu unutulur, köylü ve çiftçi pahalı su kullanmaya devam ederdi. Bu teklifin devamında çıkan Kırsal Mahalle Yasası ile birlikte 2022 yılının Ocak ayında Silivri’deki ve İstanbul’daki köylülerimiz, çiftçilerimiz artık normal su tarifesinin 4’te 1’i oranında su faturası ödeyecek. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ olağan genel kurulunda gündeme bir madde ekledik ve dedik ki: 1 katrilyon 300 milyon sosyal yardım dağıttığınızı söylüyorsunuz. Gelin üreten vatandaşlarımıza da bir destek verelim. Silivri’deki 9 köy ve İstanbul’daki 33 köyün iki yıldır fazla ödediği su faturalarını geriye dönük mahsup edelim ve köylüye, çiftçiye, hayvancıya iade edelim dedik. Bu teklife Cumhur İttifakı evet dedi. Millet İttifakı ise bunları iade edemeyiz, Sayıştay bize zimmet çıkarır diyerek teklifimize hayır oyu kullandı. Sizler köylünün yanında olduğunuzu söylüyorsunuz o zaman gelin kendinizle çelişmeden bu teklifimize cesurca evet deyin. Bu çok zor bir şey değil ki niye kabul etmeyelim? Bu para ile İBB de İSKİ de batmaz arkadaşlar ama köylü için, çiftçi için bu paralar önemli paralar. Bakın iki yıl için ayda 100’er lira ödesek 2.500 TL yapar bu kış gününde. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ise 20.000 TL, 30.000 TL’lere ulaşır iade edeceğimiz rakamlar. Ben bu konu ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çağrı yaptım. Yine yapacağım. Bu konuyla ilgili gerekirse randevu alıp kendisiyle görüşeceğim. Madem zimmet çıkar diyorsunuz size başka bir şey teklif edeyim! Bu köylülerin, bu çiftçilerin ödediği fazla su faturaları hesaplansın başka bir yardım metodu ile onlara paralarını geri iade edelim. Bunun siyasetini de yapmayalım. Gelin ortak bir basın toplantısı yapalım ve diyelim ki; biz Silivri’deki, İstanbul’daki bütün fazla tahsis ettiğimiz su faturalarını çiftçiye, hayvancıya iade ediyoruz. Var mısınız? Grubunuzda bunu savunabilir misiniz?” dedi.

YILMAZ: “TEDAŞ İLE ARAZİ TERKİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK”

Meclis toplantısının 6. gündem maddesinde “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 933 ada, 6-7-8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Türkiye Elektrik Kurumu lehine bulunan irtifak hakkının terkini ile Türkiye Elektrik Kurumu mülkiyetindeki 406 ada 115 parsel sayılı 18,00 m2'lik pilon yerinin satışı karşılığında Silivri Belediyesine ait Çanta-Balaban Mahallesi, 220 ada, 48 ve 49 parseller ile takas/trampa/mahsuplaşmasının görüşülmesi.” vardı. Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yılmaz, “Bu konuyu şöyle özetleyeyim: Arslan Yoğurtları diye bildiğimiz yoğurt fabrikasının hemen altında Silivri Belediyemize ait bir parsel var. Bu parselin üzerinde TEDAŞ’a ait bir tesis alanı ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği bir alan bulunuyor. TEDAŞ burayı bir bedel almadan terk etmiyor. Çıkarılan bedel de 1 milyon 113 bin TL. Yani TEDAŞ bu parayı yatırmadan bu arsa üzerinde bir hak kullanmamıza müsaade etmiyor. TEDAŞ ile yapmış olduğumuz neticeler çerçevesinde bu parayı nakit olarak ödemek istemedik. Buradaki pilon alanın ve geçiş hakkının terkine karşılık TEDAŞ’a Çanta Mahallesi’nde bulunan belediyemize ait iki arsayı teklif ettik. Yaklaşık altı aylık görüşmeler neticesinde sonunda kabul ettiler.” ifadelerini kullandı. 6. gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

TEKNOPARK KONUSUNDA BAKANLIKTAN İZİN İSTENİYOR

Gündemin 8. Maddesinde “Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi, 451 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve buna ilişkin yönetici şirket kurulması ile ilgili Kadir Has Üniversitesine tahsis/kiralamaya yönelik muvafakat verilmesi, tapuya şerh ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Burası Silivri’nin özellikle de Selimpaşa’nın kanayan bir yarası. 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne tahsis edilmiş. Üzerinden 20 yıl geçmiş ve yaklaşık 29 yıl daha tapuda eğitim şerhi bulunmak kaydıyla Kadir Has Üniversitesi’ne tahsisli. 29 yıl daha buranın atıl kalmasına gönlümüz razı olmadı. İki yıl boyunca Kadir Has Üniversitesi ile bir mekik diplomasisi yaptık. Kadir Has Üniversitesi buraya şu konjonktürde bir öğrenci getirme veya üniversiteye bir bölüm açma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylüyor. Lakin teknoloji gelişme bölgesi ilan edebilirse, buraya kurulacak bir teknopark ile hem bölge sanayisine hem de bölgeye yaşayan vatandaşlara bir katma değer yaratmak, ülke ekonomisine de bir katkı sunmak gibi bir düşünceleri var. Eğer bakanlık müsaade ederse buraya Kadir Has Üniversitesi ile birlikte bir teknopark kuracağız. Tapudaki eğitim şerhinin yanına bir de teknoloji bölgesi şerhinin ilave edilmesi gerekecek. Bu ilaveden sonra bir anonim şirket kurulacak ve Silivri Belediyesi bu anonim şirketin ortağı olacak. Belediyemizin kasasından hiçbir şey çıkmadan bütün yatırımları Kadir Has Üniversitesi yapacak. Şirket kâra geçtiğinde de kâr yüzde 50-50 Silivri Belediyesi ile Kadir Has Üniversitesi arasında paylaşılacak. Bizim bu noktada bir talebimiz daha oldu. Kadir Has Üniversitesi’nin bulunduğu alanda daha önce Selimpaşaspor’un da futbol sahasının bulunduğu yaklaşık 27-28 dönüm bir alan yer alıyor. Bu alanda projesini bizim çizeceğimiz, masrafları da teknoloji bölgesindeki şirketin karşılamayacağı ve Silivri halkına da açık olacak kültürel, sosyal ve spor alanı oluşturmayı talep ettik. Bu konuda da prensipte anlaştık. Sizler bu yetkiyi verirseniz biz de bu süreci hızlandırıp bakanlıktan teknopark izinlerini alarak bu yatırımları yapmayı düşünüyoruz.” diye konuştu. 8. gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.