Yılmaz’dan Gümüşyaka’ya futbol tesisi

Her mahalleye bir spor tesisi hedefi kapsamında yatırımlarını gerçekleştiren Silivri Belediyesi, Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Gümüşyaka Mahallesinde çalışma başlattı.



Gümüşyaka’da bulunan Kapalı Pazar alanının ilerisinde spor tesisi yapımı için projeler onaylandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda hayata geçecek olan futbol sahasında bir tribün, soyunma odaları, hakem odaları ve kulüp yönetiminin kullanacağı malzeme odası yer alacak. Tüm mahalle halkının sağlıklı şekilde kullanabilmesi için saha etrafında yürüyüş parkurları ile birlikte yapılacak olan futbol sahasının alan ölçüleri de 35x50 olacak.





MUHTAR MAZLUM GÜÇLÜ’DEN TEŞEKKÜR

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda yapımına başlanan spor tesisi konusunda bir açıklamada bulunan Gümüşyaka Muhtarı Mazlum Güçlü, “Silivri Belediyemizin Gümüşyaka Mahallemizde yapacağı futbol sahası hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyacımızın olduğu bir projeydi böylelikle gençlerimizin sağlıklı spor yapma imkânı olacaktır. Hem Gümüşyakaspor hem de bölge halkımızın kullanımına açık olan tesislere ilk kazma vurulacak, yıl içinde tamamlanacağının bilgisi verildi” dedi.





ACUNDEĞER, KULÜBÜN GELECEĞİ KURTULUR

Gümüşyakaspor Kulüp Başkanı Nuri Acundeğer tesisler hakkında yaptığı açıklamasında, “Kulüp olarak idmanlarımızı Silivri’de yapmaktayız. Böyle bir tesisin tamamlanması ile birlikte bizler idmanlarımızı kendi mahallemizde yapacağız ve bu bizi büyük bir külfetten de kurtaracaktır. Bu şekilde altyapımıza da çok daha fazla önem vererek Gümüşyakaspor’un geleceğini sağlam temellere atmış olacağız. Emeği geçen herkese başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a sonsuz teşekkür ederim” dedi.

ENGİN AKIN