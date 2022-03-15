Yılmaz’dan İBB’ye Üreticiler İçin Mezbahane Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2022 yılı Mart ayı 1. oturumunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mart ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri andı. Volkan Yılmaz, yaptığı konuşmada Silivri’de inşası devam eden hayvan pazarına bir mezbaha yapılmasının şart olduğunu dile getirerek İBB’ye yetki devri çağrısında bulundu. Başkan Yılmaz’ın gündeminde İstanbul’un tarım ve hayvancılıktaki yeri ve Silivri Belediyesinin yerel üreticilere yönelik yaptığı destekler de vardı.

“İSTANBUL HAYVANSAL ÜRETİMDE AZIMSANMAYACAK BİR NOKTADADIR”

İstanbul’daki tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili bazı tespitlerde bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul hayvansal üretim noktasında hiç de azımsanmayacak bir noktadadır. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 hayvancılık istatistiklerine göre İstanbul’umuzda 93.965 baş sığır, 15.595 baş manda olmak üzere 109.559 büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Yine İstanbul’umuzda 151.556 baş koyun, 22.113 keçi olmak üzere 174.000’e yaklaşan küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Yine ilimizde 1 milyon 500 bine dayanan kanatlı hayvan, 70.874 adet de arı kovanı varlığı bulunmaktadır. İstanbul’da 528 ton bal, 18,8 ton balmumu üretimi bulunmaktadır. Türkiye’deki tüm manda varlığının yüzde 8,4’ü İstanbul’a aittir. 15.598 manda sayısıyla İstanbul, Türkiye’de en fazla mandayı içerisinde barındıran 3’üncü ildir. Ancak yarattığı ekonomik değere baktığımızda İstanbul manda varlığı sırasında Türkiye’de 1’inci sıradadır. Şimdi sizinle Tarım Bakanlığımızın, İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla İstanbul’daki hayvancılarımıza, çiftçilerimize yapmış olduğu destekleri rakamlarla anlatmaya çalışacağım. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan destekler; 2021 yılında toplam 57,6 milyon TL bitkisel üretim desteği sağlanmıştır. Yine 2021 yılında toplam 17,4 milyon TL hayvancılık desteği sağlanmıştır. 2021 yılında toplam 9 milyon TL diğer destekler olmak üzere, toplamda 84 trilyon, yani 84 milyon TL destekleme yapılmıştır. Yine İl Tarım Müdürlüğümüz hayvancılığın gelişmesi için çayır, mera, yem bitkileri üretim alanlarının geliştirilmesi kapsamında çiftçilerimize yem desteği tohumu dağıtmıştır. Bunun da bütçedeki yeri 665.000 TL’dir. İl Tarım Müdürlüğümüz 3 milyon TL harcayarak kırsaldaki, çeperdeki ilçelerimizin Fener, Elbesan, İzzettin, Seymen, Paşaköy, Yassıören, Ağaçlı, Yolçatı köylerinde mera ıslah projelerini gerçekleştirmiş ve buralara 3 milyon TL para harcamıştır. Yine Bakanlığımız kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında damızlık süt sığırcılığı projelerine 1,5 milyon TL, hayvansal ürün işletme projelerine 621.000 TL hibe kazandırmıştır. 15 çiftçimize İstanbul genelinde 217.753 TL ekip, ekipman desteği sağlamıştır. İstanbul’da hayvancılık denince akla gelen 3 tane ilçemiz var; Silivri, Çatalca ve Arnavutköy. İstanbul’umuzun 93.961 baş sığır varlığının yüzde 26’sı Çatalca’da, yüzde 18’i Silivri’de, yüzde 16’sı da Arnavutköy’de bulunmaktadır. Yine İstanbul’daki 15.595 baş manda varlığının yüzde 20’si Çatalca’da, yüzde 15,2’si Silivri’de, yüzde 19,5’i de Arnavutköy’dedir. İstanbul’daki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 21’i Çatalca’da, yüzde 37,7’si Silivri’de, yüzde 13,2’si de Arnavutköy’dedir. İstanbul’umuza Tarım Bakanlığımız tarafından 2021 yılında hayvansal üretim adına 17 milyon 448 bin 605 TL hayvancılık desteği verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“İBB KÖYLÜYE VERDİĞİ ALIM GARANTİSİ SÖZÜNÜ UNUTTU”

İBB’nin tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yaptığı destekler konusundaki bazı eksiklikleri dile getiren Başkan Yılmaz, “Yerel yöneticilerin, ilçe belediyelerinin ve İBB’nin İstanbul’daki tarımı ve hayvancılığı desteklemek adına yaptığı bazı çalışmalar var. İBB’nin yapmış olduğu çalışmalara hem bu kürsüden hem de Silivri’de yaptığım toplantılarda her zaman teşekkür ettim. Teşekkür etmeye de devam edeceğim lakin gerekli uyarıları, eleştirileri ve değerlendirmeleri de ısrarla paylaşmayı sürdüreceğim. İBB, 2021 yılında köylerimize fide, silajlık mısır tohumu ve kuzu yemi dağıttı. Sebze fidelerini dağıtırken alım garantisi vermişlerdi. Köylü bu fideleri aldı, ilaçladı, gübreledi, suladı ancak ürünü hasat ettiğinde karşısında İBB’yi bulamadı. Çünkü İBB alım garantisi sözlerini unuttu. İBB bu ürünleri Moda’da, Kadıköy’deki köy ve köylü pazarlarında satabileceğini söylemişti ancak Silivri’nin Danamandıra, Çatalca’nın Nakkaş, Arnavutköy’ün Durusu köyündeki fide eken köylünün bu ürünlerini Kadıköy’deki pazarda satamayacakları gün gibi aşikârdı. Kuzu yemi dağıtımına da bizim itirazımız şu olmuştu: İBB kuzu yemini dağıtırken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olma şartı arıyordu. Silivri’den örnek verecek olursam bu desteği bir köyden 1 veya 2 kişi alabiliyordu. Biz bu şartın kaldırılmasını ve dar gelirli hayvancının, çiftçinin de bu desteklerden faydalanabilmesini talep etmiştik. Bu yıl İBB büyükbaş hayvan yemi, fide, ayçiçek tohumu ve silajlık mısır tohumu dağıtılacağını ilanlara çıktı ve yine Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olma şartı aranıyor. Gelin bunu kaldırın! Dar gelirli hayvancıya küçük dilimlerle bu destekleri verin!” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin tarımsal üretim noktasında neler yaptığını ve üreticilere yönelik desteklerini anlatan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle yaptığı çalışmaları hem sizlerle hem de İstanbul’da tarıma ve hayvancılığa gönül veren bütün çiftçi kardeşlerimde paylaşmak istiyorum. Biz, ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ mottosuyla yola çıktık. Göreve geldiğimizde Silivri Belediyesinin TÜRAM’ın dışında ektiği, biçtiği bir yer yoktu. İlk iş olarak Belediyemizin arsalarını ve tarlalarını tespit ettik. Bu tespite başladığımızda ne gördük biliyor musunuz? Silivri Belediyesinin mülkiyetinde olan ama kimin ektiği, kimin biçtiği belli olmayan yerler vardı. Arazilerin bir kısmının da eşe, dosta, partiliye kirasız bir şekilde ektirilip biçtirildiğini gördük. Bu arsaları tespit ederek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz marifetiyle buralarda çiftçilik faaliyetlerine başladık. 2021 yılında 1000 dönüm yerli ve milli tohumluk arpa, 500 dönüm buğday, 450 dönüm ayçiçeği, 75 dönüm silajlık mısır ektik. 500 dönüm araziyi ise kadın üreticilere kavun ve bamya üretmeleri şartı ile tahsis ettik. Elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 2000 çiftçimiz ile paylaştık. Bu tohumluk arpalar ile Silivri’de 20.000 dönüm arazi ekildi. Ayrıca arpa ve buğday ekiminden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı da 1000 hayvancımız ile paylaştık. 75 dönüm silajlık mısırı ektik. İlaçladık, gübreledik, suladık, biçtik, paketledik ve elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 1000 hayvancımıza teslim ettik. Ayçiçeği ekiminden elde ettiğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk dilimlerle 10.000 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. 350 dönüm yem bezelyesi ektik. Bu, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını karşılamakta kullanılır. Hasadın ardından 15.000 balya yemi yine dar gelirli hayvancılarımıza dağıtacağız. Katı gübre serpme makinesi satın aldık. Bu araç sayesinde doğal gübreyi homojen olarak tarlaya serpebiliyoruz. 2022 yılında üretim alanımızı 2.500 dönümden 3.600 dönüme çıkarmış durumdayız. Elde ettiğimiz ürünlerle Silivrili çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HAYVAN PAZARIMIZIN MEZBAHASI EKSİK”

Yapımı devam eden Silivri Belediyesi Hayvan Pazarında bir mezbaha olmasının şart olduğunun altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilk ve tek hayvan pazarı şu an Silivri’de yapılıyor. Açılışını inşallah nisan ayının sonunda yapacağız. 15.000 m² alan üzerine kurduğumuz hayvan pazarının içerisinde idari bina, kafeterya, mescit, tuvaletler, dezenfektan havuzu, çökertme havuzu ve gübre deposu yer alacak. Silivri’de, Çatalca’da, Çerkezköy’de, Çorlu’da, İstanbul’da hayvancılık yapan tüm üreticiler bu pazar sayesinde aradan tüccarı çıkaracak ve hayvanını gelip burada satabilecek. Ancak bu pazarın mezbaha ayağı eksik. Hayvanı satın alan kişinin aynı zamanda burada hijyenik şartlarda hayvanını kestirebilmesi gerekiyor. Buradan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve İBB yönetimine açık çağrı yapıyorum: Dilerlerse hayvan pazarımızın bulunduğu arsanın içerisine bir mezbahane yapabilirler. Bu konuda ortaklık yapabiliriz. Yok bu bizim derdimiz değil diyorsanız da görev yetki ve sorumluluğu Silivri Belediyesine devredebilirsiniz. Ayrıca mezbaha ile ilgili olarak bir konuya daha temas etmek istiyorum. İBB’nin bir önceki yönetimi Çatalca Kestanelik’te çok modern bir mezbaha inşaatına başlamıştı. Yüzde 80-85 oranında buranın yapımı tamamlanmıştı. Ekrem Bey zamanında bu sürecin sonuna gelinmiş ve açılış noktasında ihale yapılmıştı. 2021 Ocak ayında yapılan ihale sonuçlandı. İhale neticesinde bir şirket mezbaha ihalesini aldı ve mezbaha çalıştırma işinin sahibi oldu. Ancak o gün bugündür, 15 aydır o mezbaha bir türlü açılamadı. Biz normalde bugün MHP Grubu olarak bu mezbahanın niye açılmadığıyla ilgili bir soru önergesi verecektik lakin soru önergeleri çarşamba gününe alınmış. Burası açılmadığı için Silivri’de, Çatalca’da, Arnavutköy’de, İstanbul’da hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvanını kestirirken zarara uğruyor. Bu konuyu hızlı bir şekilde sonuçlandırmanız gerekiyor.” diye konuştu.