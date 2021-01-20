Yoğun talep gördü, köy pazarında satışa sunuldu

“Kadın üreticiye verdiği destek için Sevgili Başkanımız Volkan Yılmaz çok teşekkür ediyorum” diyen Emel Engin “Bir suredir evde hazırlamış olduğum sut reçellerimi sosyal medya üzerinden satısını yapıyorum ve çok iyi geri dönüşler alıyorum. Bu durumla ilgili Funda Avcıoğlu ile konuştuğumuzda Silivri Köy Pazarında satabileceğimi ve bununla ilgili beni Belediyeye yetkilileri ile görüştürdü ve beni yönlendirmeleri ile gerekli resmi evraklarımı hazırlayıp Belediye Başkanımızın da izniyle Koy Pazarında Nermin hanımın tezgahında Sut reçeli satısına başladım. Kadın üreticiye verdiği destek için Sevgili Başkanımız Volkan Yılmaz çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.