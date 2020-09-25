Yol Yapım ve Bakım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol zemin iyileştirme, tamirat ve imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın bizzat takip ederek yerinde incelediği çalışmalar kapsamında; Bölge Trafik İstasyonu Amirliği yanında bulunan köprülü kavşakta asfalt hazırlığı, Yeni Mahalle Devir Sokak ve Mehmet Silivrili Caddesi yol zemin iyileştirme çalışması, Şehit Bahattin Erişken Sokak’ta yol genişletme kazısı, Sancak Sokak’ta bordür imalat çalışması, Sancaktepe Mahallesi Altınçeşme Caddesi’ne yol asfalt kırığı serimi, Gazitepe Mahallesi Gazze Sokak’ta yol zemin iyileştirmesi, Kavaklı Mahallesi Tekyıldız Sokak’ta yol zemin iyileştirmesi, Büyükçavuşlu Mahallesi Çobanoğlu Caddesi’nde yol zemin iyileştirmesi, Kurfallı Mahallesi Kale Caddesi’nde asfalt zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Restorasyonu tamamlanan tarihi Kısa Köprü’de ise açılış öncesi köprü girişi granit yol imalatı yapıldı.