Yükü çekemeyen atı vicdansızca dövdüler!

Olay bugün saat 14.30 sularında Silivri Kiptaş 3. Etap Konutları önünde meydana geldi. Atın çektiği at arabasına 2 vatandaş tepeleme eşya yükledi. Atın çekebileceğinden çok daha ağır yük yükleyen vicdansızlar, yükü çekerken yorgun düşen atı sokak ortasında sopayla acımasızca dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Görüntüler üzerine SHA'ya açıklama yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı kamu idarelerinin de işkencenin ortağı olduğunu ifade etti. Paçalı yaptığı açıklamada "Silivri'de atlara yapılan eziyet yıllardır tüm çabalarımıza rağmen önlenmedi, önlenmiyor. Bu görüntüler ne ilk ne de son olacak. Özellikle at arabalarında kullanılan atlar bakımsız, sefil, çok kötü koşullarda çalıştırılıyor ve bu görüntülerde de gördüğünüz acımasız şiddet ve işkencelere maruz kalıyorlar. Silivri'nin hemen her yerinde bu ve benzeri görüntülerle her an karşılaşılabiliyor. Defalarca ilgili kurumlara yazdık. Bizzat görüştük, talepte bulunduk. Hiçbir kurum bu konuda kılını kıpırdatmıyor. Herkes sorumluluğu bir diğer kuruma atmayı tercih ediyor. Olan atlara oluyor. Kaymakamlığa, İlçe Tarım Müdürlüğüne, Silivri Belediyesine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılı başvuru yaptık. Sözlü olarak da ilettik defalarca. Sonuç sıfır. Bu atların bir kısmı kayıtlı bile değil ama kimse bu eziyeti durdurmaya çalışmıyor. Her kurum bu soruna kafasını çevirip görmezden geliyor. Bu görüntülerde gördüğünüz şiddetin yarı ortağı kamu kurumlarının idarecileridir. O ata vurulan her sopa darbesinde katkıları var. Biz yine müracaatçı olacağız ancak biliyoruz ki yine atlara zulüm son bulmayacak. Bu tutumun verdiği cesaretle bu şiddet devam edecek. Görüntüler çok can acıtıcı. Alçakça, vicdansızca bir durum. Umuyoruz at bir an önce koruma altına alınır, sorumluları yargı karşısına çıkartılabilir. Takipçisi olacağız" dedi.