Yüzme Havuzu Yapımına Başlandı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vaatleri arasında yer alan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesinin imalatına başladı. Yeni Mahalle’de start verilen yüzme havuzunun yapıldığı alanı ziyaret eden Başkan Yılmaz, temel atımı için hafriyatı alınan alanda incelemelerde bulundu. Havuz imalatına ilişkin teknik ekipten bilgi alan Başkan Yılmaz, “Silivri’yi yüzme havuzu olmayan tek ilçe olmaktan kurtarıyoruz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Projeye ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’nin hak ettiği noktaya ulaşacağını belirterek, “Gençlerimizle bir araya geldiğimiz her programda, Silivri’de kapalı yüzme havuzu olmayışından şikâyetçilerdi. Bizler de onlara bir söz vererek, ‘Silivri’yi İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtaracağız’ demiştik. Çok şükür ki bugün kurtarıyoruz ve gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Gençlerimiz özlediği ve hak ettiğiniz yüzme havuzunu doya doya kullanacak. Özellikle ülkemizi ve ilçemizi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek geleceğin milli sporcularını yetiştireceğiz. Tabi ki sadece gençlerimiz değil, yetişkin tüm bireyler bu hizmetten faydalanabilecek. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.