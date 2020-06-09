Zabıta müdürlüğüne Tozlu atandı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Efe, duygu ve dünüşcelerini şöyle ifade etti: "10 seneden beri onur ve gururla taşıdığım Zabıta Müdürlüğü görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunmaktayım. 10 sene zarfında bu onurlu göreve beni layık gören Belediye Başkanım Volkan Yılmaz'a geçmiş dönem Belediye Başkanım Özcan Işıklar'a, Başkan Yardımcılarım Emre Sarısaltıkoğlu'na, Harun Akkan'a, Bora Balcıoğlu'na , Yılmaz Kandemir'e , Abdullah Yıldırım'a , Elif Bilici'ye, Emine Tarin'e, Belediyedeki Müdür ve çalışma arkadaşlarıma ve tabiki Zabıtadaki amir, komiser, memur ve işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte görevime Zabıta Amiri olarak devam edeceğim."