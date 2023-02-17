Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel “Silivri Ülkü Ocakları olarak, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emirleri ile İstanbul Ülkü Ocakları başkanımız Sayın Alparslan Doğan'ın görevlendirmesi üzere teknik ekip olarak deprem bölgelerine ulaşmak üzeri yola çıktık. Bölgeyi en son Bozkurtlar terk edecek! O da en son ihtiyaç sahibinin tek bir ihtiyacı kalmadığında…” dedi.