Bolu-Ankara sınırında orman yangını

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu-Ankara sınırında orman yangını
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Bolu’nun Gerede ilçesi ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi arasında başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu’nun Gerede ilçesi Zeyneller Yaylası ile Kızılcahamam’ın Şahinler Yaylası mevkii arasında bulunan orman alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. Arazözler ve helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

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