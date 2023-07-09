Bolu Belediye Başkanı Özcan: 'Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz. Mezhep milliyetçiliği yapamaz” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik başlattığı “Değişim ve Adalet” yürüyüşünün 7’nci gününde Ankara’ya doğru yürüyüşüne devam ediyor. Özcan ve beraberindeki vatandaşlar, sabah saatlerinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinin yakınlarında bulunan Kurtbarajı Boğazı mevkiine ulaştı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan, kendilerinin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önceki hiçbir genel başkanın mezhebini, etnik kökenini bilmediklerini ve sorgulamadıklarını ifade ederek, "Bizim parti programımızda da böyle bir anlayışımız yok. Kendisi kurultayda kendi mezhebini seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mezhebi, onun şerefidir. Biz, laikliğe inanmış bir partiyiz. Bu partide Sünni de, Şafi de, Alevi de siyasi alanda ve CHP içinde etnik kimliğini ve mezhebini asla öne çıkartamaz. İnsan, mezhebine ve alt kimliğine kendi karar verebilir. İnsanlar annesi ve babası Kürt’se Kürt, Türk’se Türk, Aleviyse Alevi ve Sünni ise Sünni olarak doğuyor. O, kişinin kişisel kaderidir. Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz. Mezhep milliyetçiliği yapamaz” diye konuştu.

“Anadolu’nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir”

"81 ilde ön seçimler an itibariyle başladı" diyen Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

“Anadolu’nun her ilinde kavga var. Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar çıkartıyor. Bazıları da farklı saiklerle anahtar listeler çıkartıyor. Anadolu’nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste kimse yapmamalıdır. Bu utanç verici bir durumdur. Kılıçdaroğlu, derhal halihazır partinin genel başkanı olarak açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe ve alt kimliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir.”

“O kadar tahammülsüz hale geldiler ki değişim isteyen herkesi değiştirmeye çalışıyorlar”

Bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı 15 il başkanının görevden alınacağına dair ifadelerini sorması üzerine Özcan, “15 ile 21 arası. 15’ine kesin karar vermişler, 6’sına henüz kesin karar verememişler. Bu 15’in 9’u Batı Karadeniz’de yani Kastamonu’da, Kastamonu İl Başkanlığında toplanan değişim isteyen il başkanlarımız. Şimdi o kadar tahammülsüz hale geldiler ki değişim isteyen herkesi değiştirmeye çalışıyorlar. Değişim isteyen herkesi değiştirerek değişim yapamazsınız. Siz önce değişime kendinizden başlamalısınız. Bunu en başından itibaren söylüyorum. Değişim başarısız insanların değişmesiyle başlar” diye cevap verdi.